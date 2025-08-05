Жители Верхнего Уфалея составили список наказов мэру города Андрею Рябенко, который работает в этой должности почти пять месяцев. Горожане обратили внимание на качество уборки мусора, ямы на дорогах и устранение проблем с канализацией.
«Он обещал, что большое внимание уделит дорогам частного сектора и город будет чище. Но оказалось всё наоборот. Деньги надо направлять в первую очередь на вывоз мусора и на устранение проблем с канализацией, а также на ямочный ремонт, который так и не выполнен» — спрашивает Николай Ш. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Рябенко вступил в должность мэра 12 марта 2025 года после единогласного избрания его городскими депутатами. Перед этим он представил расширенную программу развития города, где особое внимание уделил решению проблем ЖКХ и ремонту дорог, а также благоустройству. Кресло главы Верхнего Уфалея освободилось после того, как 29 января депутаты горсобрания приняли досрочную отставку Сергея Тарасова. К Тарасову имелись претензии как со стороны местных депутатов, так и руководства области.
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