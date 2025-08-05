05 августа 2025

Жители Верхнего Уфалея составили список наказов мэру

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Рябенко заступил на должность мэра Верхнего Уфалея в марте
Андрей Рябенко заступил на должность мэра Верхнего Уфалея в марте Фото:

Жители Верхнего Уфалея составили список наказов мэру города Андрею Рябенко, который работает в этой должности почти пять месяцев. Горожане обратили внимание на качество уборки мусора, ямы на дорогах и устранение проблем с канализацией.

«Он обещал, что большое внимание уделит дорогам частного сектора и город будет чище. Но оказалось всё наоборот. Деньги надо направлять в первую очередь на вывоз мусора и на устранение проблем с канализацией, а также на ямочный ремонт, который так и не выполнен» — спрашивает Николай Ш. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

Рябенко вступил в должность мэра 12 марта 2025 года после единогласного избрания его городскими депутатами. Перед этим он представил расширенную программу развития города, где особое внимание уделил решению проблем ЖКХ и ремонту дорог, а также благоустройству. Кресло главы Верхнего Уфалея освободилось после того, как 29 января депутаты горсобрания приняли досрочную отставку Сергея Тарасова. К Тарасову имелись претензии как со стороны местных депутатов, так и руководства области.

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Жители Верхнего Уфалея составили список наказов мэру города Андрею Рябенко, который работает в этой должности почти пять месяцев. Горожане обратили внимание на качество уборки мусора, ямы на дорогах и устранение проблем с канализацией. «Он обещал, что большое внимание уделит дорогам частного сектора и город будет чище. Но оказалось всё наоборот. Деньги надо направлять в первую очередь на вывоз мусора и на устранение проблем с канализацией, а также на ямочный ремонт, который так и не выполнен» — спрашивает Николай Ш. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». Рябенко вступил в должность мэра 12 марта 2025 года после единогласного избрания его городскими депутатами. Перед этим он представил расширенную программу развития города, где особое внимание уделил решению проблем ЖКХ и ремонту дорог, а также благоустройству. Кресло главы Верхнего Уфалея освободилось после того, как 29 января депутаты горсобрания приняли досрочную отставку Сергея Тарасова. К Тарасову имелись претензии как со стороны местных депутатов, так и руководства области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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