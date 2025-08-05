05 августа 2025

Путаница с отправителем на челябинской границе привела к отказу от 20 тонн дынь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дыни вернулись в Казахстан отправителю груза
Дыни вернулись в Казахстан отправителю груза Фото:

На границе с Казахстаном в Челябинской области пришлось отказать в провозе 20 тонн дынь из-за путаницы в документах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, перевозчика привлекли к ответственности.

«Основанием для возврата дынь из Туркестанской области послужило несоответствие данных. Наименование отправителя в фитосанитарном сертификате и сопроводительных документах не совпало с тем, что указано на маркировке подкарантинного груза», — уточнили URA.RU в ведомстве.

Вернули дыни 5 августа. В контроле на пункте «Бугристое» участвовали также сотрудники погрануправления ФСБ России и Челябинской таможни. Груз предназначался для продажи в южноуральской столице, но вернулся в Казахстан.

На перевозчика дынь составили административный протокол
На перевозчика дынь составили административный протокол
Фото:

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На границе с Казахстаном в Челябинской области пришлось отказать в провозе 20 тонн дынь из-за путаницы в документах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, перевозчика привлекли к ответственности. «Основанием для возврата дынь из Туркестанской области послужило несоответствие данных. Наименование отправителя в фитосанитарном сертификате и сопроводительных документах не совпало с тем, что указано на маркировке подкарантинного груза», — уточнили URA.RU в ведомстве. Вернули дыни 5 августа. В контроле на пункте «Бугристое» участвовали также сотрудники погрануправления ФСБ России и Челябинской таможни. Груз предназначался для продажи в южноуральской столице, но вернулся в Казахстан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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