На границе с Казахстаном в Челябинской области пришлось отказать в провозе 20 тонн дынь из-за путаницы в документах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, перевозчика привлекли к ответственности.
«Основанием для возврата дынь из Туркестанской области послужило несоответствие данных. Наименование отправителя в фитосанитарном сертификате и сопроводительных документах не совпало с тем, что указано на маркировке подкарантинного груза», — уточнили URA.RU в ведомстве.
Вернули дыни 5 августа. В контроле на пункте «Бугристое» участвовали также сотрудники погрануправления ФСБ России и Челябинской таможни. Груз предназначался для продажи в южноуральской столице, но вернулся в Казахстан.
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