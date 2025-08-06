Фермер обманывал челябинский минсельхоз для наживы на программе господдержки

Бывший глава фермерского хозяйства в Агаповском районе Челябинской области обманывал региональный минсельхоз ради наживы на программе сельского хозяйства. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры, он сдавал в министерство фиктивные платежные документы ради получения субсидии. За мошенничество фермер получил три года условно.
«Приговором Агаповского райсуда местный предприниматель осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Приговором суда виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также по иску прокурора с осужденного взыскано свыше 1 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Фермер проворачивал схему в 2019-2020 годах. Он хотел увеличить суммы получаемых субсидий по программе «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2017-2020 годы». Для этого начал передавать в минсельхоз фиктивные платежные документы о приобретении кормов, медицинских препаратов для крупного рогатого скота, горюче-смазочных материалов и запчастей на технику. Общая сумма закупок вышла более 1 млн рублей. Деньги фермеру дали в качестве субсидии по программе. Этой суммой он распорядился по своему усмотрению.
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