На челябинском фестивале «Крынка» приготовят суп из арбуза и свадебный напиток

Гостям фестиваля «Крынка» представят суп из арбуза и окрошку по-оренбургски Фото: Анна Майорова © URA.RU

С 8 по 10 августа заповедник «Аркаим» превратится в гастрономическую площадку фестиваля «Крынка». Мероприятие соберет лучших мастеров традиционной кухни, чтобы познакомить гостей с кулинарным наследием региона. Участников ждут мастер-классы, дегустации, ярмарки, исторические реконструкции и концерты под открытым небом. Подробнее о программе — в материале URA.RU.

Три дня погружения в историю и традиционную кухню

8 августа

Гости фестиваля смогут принять участие в приготовлении плова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фестиваль откроется в 18:00 в ауле кочевников, где гости смогут принять участие в приготовлении плова и услышать сказку «Волшебная рыба» в музее «Дом и усадьба оренбургского казака». С 18:00 до 21:00 также пройдет экскурсия по юрте, где можно будет узнать о быте и традициях кочевых народов.

9 августа

С 11:00 начнется основная программа фестиваля. В музее древних производств можно будет увидеть жилища каменного века (Кургане Темир) и познакомиться с жизнью кочевников. В 12:30 пройдет ярмарочное шествие, а с 14:00 на площади музея развернутся главные события дня, включая открытие фестиваля. Заработает площадка казаков, ярмарка и мастеровая дегустационная. Игра «Кила» начнется в 15:00.

Для участников фестиваля проведут мастер-класс по приготовлению окрошки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На площадке с 14:15 стартуют исторические реконструкции. После гости смогут узнать рецепты приготовления блюд из классических произведений русских писателей, а также попробовать их. Угощать гостей будут казацким супом из арбуза и традиционными напитками. В 15:50 участников фествиаля научат готовить окрошку по-оренбуржски. Кроме того, там проведут конкурсы по фланкировке и скоростному поеданию калиток.

В 17:30 шеф-повар Ирина Левонцевич проведет мастер-класс по выпечке караваев. В Казачьей усадьбе Александр Акулов поделится секретами создания напитков и траволечения.

Второй день фестиваля завершится большим костром Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Вечерняя программа начнется в 18:40 с шуточного сватовства, а в 19:40 фольклорный ансамбль «Оберег» из Миасса представит иммерсивный концерт «Застольные песни». В 20:00 на главной сцене выступит хедлайнер фестиваля — казанская группа «Медвежий Угол», родоначальники казанского фолка. Завершится день большим костром с 21:00 до 22:00.

10 августа

С 10:00 до 12:00 гости смогут отправиться на экскурсию по поселению Аркаим, а в 14:00 в музее начнется гастро-лекторий, где расскажут о ритуальном каннибализме древних обществ, диете бронзового века и «литературной кухне» Серебряного века. В 16:00 на главной сцене прозвучит концерт классической музыки «Классика в степи» в исполнении вокального дуэта Эфи.

Крынка пройдет в заповеднике «Аркаим» с 8 по 10 августа Фото: музей-заповедник «Аркаим»

Что попробовать на фестивале:

• Бесхмелицу и свадебный напиток оренбургских казачек на основе солодки и трав

• Казачий взвар из местных сухофруктов, ягод и трав

• Калитки, окрошку по-оренбуржски и другие старинные блюда

Для детей:

Челябинский театр «Скарабей» представит волшебные сказки, а на мастер-классах можно будет научиться готовить простые и вкусные традиционные блюда.