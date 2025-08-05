Ягудин отметил высокий уровень спортивной жизни в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске олимпийский чемпион Алексей Ягудин открыл инклюзивную спортивную площадку в рамках проекта «Вызов» программы «ДоброFON» компании FONBET. Как передает корреспондент URA.RU, в церемонии приняли участие первый вице-губернатор Станислав Мошаров, министр спорта Владимир Иванов и руководитель регионального центра по адаптивным видам спорта Александр Казаков.

«Этот проект, начинавшийся как региональный, теперь охватывает всю страну — после Рязани и Тулы мы открываем площадку в Челябинске, завтра в Магнитогорске, далее Курск и Санкт-Петербург. Особенно ценно, что спорт становится доступным для всех, включая людей с ограниченными возможностями», — подчеркнул Ягудин, также являющийся заместителем гендиректора FONBET.

Ягудин отметил, что спортивная жизнь в Челябинской области проходит на высочайшем уровне. Он рассказал, что проект стартовал осенью 2024 года с открытия десяти площадок в Москве и области. По его словам, особенность новой площадки — QR-коды на тренажерах с инструкциями и их универсальность для людей с разными формами инвалидности. Олимпийский чемпион также анонсировал развитие нового направления «Корпорация добра» с участием известных спортсменов-амбассадоров.

Александр Казаков подробно рассказал о значении новой площадки. По его словам, она станет местом инклюзивного общения и регулярных тренировок в любое время.

«Этот проект меняет страну. В городе инклюзивная площадка станет новой точкой притяжения. Совместно со спортивной школой „Преодоление“ организуем тренировки для спортсменов, людей с ОВЗ и участников СВО. Немаловажно, что тренажеры созданы нашим производителем из Верхнеуральска», — отметил Казаков.

Площадка оборудована специализированными тренажерами, адаптированными для людей с ОВЗ, на которых можно выполнить жим от плеч, тягу к поясу, маятниковые приседания и другие упражнения. В день открытия юная спортсменка Дарья Пирогова, занимающаяся армрестлингом, протестировала новые столы для тренировок вместе с директором спортшколы «Преодоление» Вадимом Алешкиным.

Первый вице-губернатор Станислав Мошаров акцентировал внимание на развитии адаптивного спорта в регионе. Он отметил, что область планирует расширять спортивное ядро вокруг новой площадки, учитывая ожидаемый высокий спрос.

«Челябинская область стала четвертым регионом страны, где реализуется этот проект. У нас большое количество спортсменов, которые готовятся к паралимпийским играм, поэтому такая площадка, конечно, была необходима. Уже завтра аналогичная площадка откроется в Магнитогорске. Договорились также с центром по адаптивным видам спорта о спецпрограммах реабилитации для участников СВО», — уточнил Мошаров.