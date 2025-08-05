На площади Революции в Челябинске 15 августа впервые пройдет фестиваль «Хороводы России». Важным событием станет акция «Хоровод Великой Победы», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гостей ждут бесплатные угощения: оладьи и напитки разных народов, сообщила URA.RU региональный руководитель движения «Хороводы России» Ларионова.
«В этом году фестиваль пройдет в ста городах России, и Челябинск впервые присоединится к акции. Гостей ждут народные хороводы, концерт местных творческих коллективов, этнобар с самоваром и угощения из сказочной чебаркульской печи», — сообщила Ирина Ларионова.
Организаторы уточнили, что музей сказки из Чебаркуля привезет знаменитую волшебную печь, в которой будут готовить оладьи для всех желающих. В этнобаре гости смогут попробовать традиционные напитки народов России: различные сорта чая, ягодные морсы и кумыс. Также для посетителей организуют тематические фотозоны в народном стиле. Мероприятие проводится при поддержке администрации города.
В фестивале примут участие более десяти профессиональных хороводников из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Специальным гостем станет Андрей Крамолин из Екатеринбурга — солист групп «ЭКО» и «Мира». Все мероприятия, включая угощения и развлечения, будут бесплатными. Фестиваль начнется в 17:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!