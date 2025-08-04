Путешествие выходного дня: Магнитогорск. Фото

Корреспондент URA.RU ознакомился с достопримечательностями города

05 августа 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Вечный огонь и памятник «Тыл — фронту!» стали символами города Фото: Алексей Самаев © URA.RU Лето — сезон путешествий, и корреспондент URA.RU решил провести выходные в стальной столице России — Магнитогорске. Один из лучших парков в стране, шедевр скульптора Головницкого и роскошь сталинского ампира журналист увидел своими глазами. В Магнитогорске тщательно ухаживают за зелеными насаждениями Фото: Алексей Самаев © URA.RU Ценовой сговор В Магнитогорск мы с женой собирались еще на День металлурга, две недели назад, на концерт Мари Краймбрери. Однако неприятно удивили местные сдатчики квартир в аренду. При том, что квартиры на специализированных сайтах предлагались от полутора тысяч рублей за сутки, при звонке оказывалось, что цены стартуют от шести тысяч. «Ну, а что вы хотите — праздник, все сюда едут», — оправдывались риэлторы (в большинстве случаев квартиры в городе сдаются не владельцами, а при их посредничестве). В результате такого ценового сговора цена на съемное жилье посуточно выросла в три-четыре раза. В итоге мы отправились в Кыштым на концерт группы «Фабрика». В Кыштыме номер в гостинице обошелся в две тысячи рублей. Стела, посвященная присвоению звания «Город трудовой доблести» Фото: Алексей Самаев © URA.RU Сборы были недолги Две недели спустя мы вновь вернулись к мысли о поездке в Магнитогорск. День металлурга прошел, цены вернулись на обычный уровень, и после первого же звонка нам удалось снять квартиру в центре города на улице Октябрьской, напротив аквапарка. Вариант с размещением был очень экономным — однокомнатная в пятиэтажке без вай-фая. Как выяснилось позже, не работал свет в ванной и были забиты сливы в ванной и на кухне, да и сама квартира идеальной чистотой похвастаться не могла. Зато радовало расположение и цена — те же две тысячи рублей. Наличествовал холодильник, микроволновка и газовая плита, балкон и горячая вода, а также старенький телевизор, который мы, впрочем, практически не смотрели. Для того, чтобы провести одну ночь с субботы на воскресенье, вполне приемлемо. В связи с краткостью путешествия и собираться долго не пришлось. Пара дорожных сумок, пакет со сланцами (все-таки жилье съемное, и босиком ходить как-то не комильфо), заправка бензобака под завязку — и вот, в 10:30 в субботу мы стартуем. Приехали в Магнитогорск ближе к 15 часам. Заселение — как чаще всего практикуется, заочное. Переводишь плату за съем и залог арендодателю, а он сообщает код от мини-сейфа, где лежит ключ от жилья. Рабочий передает воину меч Фото: Максим Шмаков © URA.RU Обязательно к просмотру После заселения осмотрели близлежащие достопримечательности. Это стела, посвященная присвоению Магнитогорску звания «Город трудовой доблести» напротив драмтеатра и скульптурная группа «Тыл — фронту!» с Вечным огнем на набережной реки Урал. Монументальная композиция, созданная под руководством скульптора Льва Головницкого, впечатляет и по сей день. Монумент «Тыл — фронту!» знаком практически каждому жителю по крайней мере нашего региона. Это первая композиция из триптиха с мечом, где рабочий передает воину оружие для победы над врагом. (Продолжением является монумент «Родина-мать» в Волгограде, где меч заносится вверх для последующего удара. Завершает трилогию памятник воину-победителю в Берлине, где солдат опускает меч, разрубая свастику, — Ред.). На противоположном берегу от горизонта до горизонта простирается знаменитый Магнитогорский металлургический комбинат. Кто был, подтвердит: зрелище более чем величественное. После посещения этого обязательного для каждого гостя Магнитогорска места зашли в близлежащий ТК «Континент». Набор брендов находится на хорошем для Челябинска уровне, а цены в местном фуд-корте вполне приятны. На 1100 рублей на двоих наелись настолько плотно, что часть жареных пельменей даже пришлось захватить с собой, чтобы съесть дома. Корм для карпов можно купить на набережной Фото: Алексей Самаев © URA.RU «Притяжение» После обеда решили поехать в парк «Притяжение», где в июле побывал Владимир Путин. Хотели на автобусе: 2Gis сообщал, что он ездит с периодичностью в 10 минут. Прождав 20, решили посмотреть, где же наш автобус № 37. Оказывается, онлайн-отслеживания транспорта в Магнитогорске нет. Поняв, что городу есть куда развиваться в сфере пассажирского транспорта, мы решили добираться до парка на машине. Первая очередь «Притяжения» открылась три года назад. Как раз тогда мы там впервые побывали. Было не ахти: парк строился на пустом месте, и отсутствие деревьев в зной угнетало. Сейчас открылась уже четвертая очередь парка, и он преобразился. Тут появилось множество возможностей для досуга — от ресторанов и фуд-зала формата челябинского «Белого рынка» до тюбинга (работает круглогодично), поющего фонтана «Стальное сердце Родины» и пруда с карпами. Рыба налетает на еду, которую ей кидают Карпов, кстати, можно кормить. Корм продается в автомате за 35 рублей. Гости парка с удовольствием покупают его и бросают в воду. Вода словно закипает от рыб, в большом количестве набрасывающихся на еду. К слову, карпы довольно крупные. Удалось увидеть и карпа-альбиноса. Он гораздо больше остальных, и, по словам местных жителей, обитает в пруду не первый год. Есть мангальные зоны, веревочный парк, аренда велосипедов и куча других активностей. Эффектная подсветка фонтана и всего парка включается с наступлением сумерек. Учитывая это и все еще недостаточную тень от деревьев в дневное время, основной наплыв посетителей приходится на вечер. По крайней мере, в 21 час, когда мы покидали парк, поток прибывающих автомобилей был очень интенсивным, и места на парковке хватало не всем. Как мы узнали позднее, светомузыкальное шоу начинается в 21:30. Дополнением стали воздушные шары, которые вживую раньше видеть нам не доводилось. Пятерка ярких воздушных шаров неторопливо вылетела из-за зданий и около получаса радовала посетителей парка и других жителей города. Фонтан играет огнями вечером Фото: Алексей Самаев © URA.RU Цены в «Притяжении» Развлечения в парке разнообразны и рассчитаны на любой карман. Порция корма для карпов стоит 35 рублей. Полчаса спуска с горы на тюбинге — 550 (есть автоматический подъемник). Мороженное в разбросанных тут и там киосках — от 50 рублей, бутылка минеральной воды — от 80. Посещение пляжа платное. Стоимость входа для взрослых — 350 рублей в будни и 450 рублей в выходные. Дети до 16 лет — 150 рублей. Смотреть светомузыкальное шоу фонтана можно бесплатно. Также совершенно бесплатно можно устроиться на работу в кадровом центре ММК, расположившемся по соседству. Арки и лепнина — характерная черта стиля Фото: Алексей Самаев © URA.RU Сталинский ампир Утром в воскресенье до выезда оставалась пара часов на прогулку. Мы решили прогуляться по окрестностям и встретились с достопримечательностью, пожалуй, затмившей даже авангардное «Притяжение». Прогулялись по проспекту Металлургов от площади имени Носова у переправы до местного технического университета. Надо сказать, мы бывали в паре-тройке десятков городов России, и нигде не встречали таких не разбавленных новостройками кварталов в стиле сталинского ампира. Эффектные арки, эркеры и прочие «архитектурные излишества» напоминали о мощи советской империи, о масштабе замыслов ее создателей. По имперскости духа эти кварталы напоминают, пожалуй, центр Санкт-Петербурга. Только там речь идет об империи царской, а здесь — о советской. Причем, дома и архитектурные элементы в большинстве своем во вполне пристойном состоянии. Хотелось бы, чтобы и дальше городские власти хранили это наследие. Здания возрастные, но большинство из них в хорошем состоянии Фото: Алексей Самаев © URA.RU Этот путь домой Дальше было выселение и дорога домой. Дорога, надо сказать, довольно легкая по сравнению, например, с дорогой на Курган, где рискованно идти на обгон из-за плотного потока встречного транспорта. Трасса по большей части четырехполосная, а там, где она сужается до двух полос, обгонять попутные грузовики легко из-за того, что встречных машин сравнительно немного. По дороге в Магнитогорск стоять в пробках не пришлось, на обратном пути пришлось около пяти минут, не доезжая до Еманжелинска — идет расширение дороги. В Южноуральске заехали в один из супермаркетов — купили бананов на перекус. Суммарно поездка обошлась в районе семи тысяч рублей: 2066 рублей бензин (35 литров по 59,08), 2000 аренда квартиры, 1100 — обед на фудкорте, около 2000 — попутные расходы, преимущественно на еду (ужин и завтрак в квартире и по пути). Воздушные шары в небе над Магнитогорском Фото: Алексей Самаев © URA.RU Колонны и арочные проходы — одна из черт сталинского ампира Фото: Алексей Самаев © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лето — сезон путешествий, и корреспондент URA.RU решил провести выходные в стальной столице России — Магнитогорске. Один из лучших парков в стране, шедевр скульптора Головницкого и роскошь сталинского ампира журналист увидел своими глазами. Ценовой сговор В Магнитогорск мы с женой собирались еще на День металлурга, две недели назад, на концерт Мари Краймбрери. Однако неприятно удивили местные сдатчики квартир в аренду. При том, что квартиры на специализированных сайтах предлагались от полутора тысяч рублей за сутки, при звонке оказывалось, что цены стартуют от шести тысяч. «Ну, а что вы хотите — праздник, все сюда едут», — оправдывались риэлторы (в большинстве случаев квартиры в городе сдаются не владельцами, а при их посредничестве). В результате такого ценового сговора цена на съемное жилье посуточно выросла в три-четыре раза. В итоге мы отправились в Кыштым на концерт группы «Фабрика». В Кыштыме номер в гостинице обошелся в две тысячи рублей. Сборы были недолги Две недели спустя мы вновь вернулись к мысли о поездке в Магнитогорск. День металлурга прошел, цены вернулись на обычный уровень, и после первого же звонка нам удалось снять квартиру в центре города на улице Октябрьской, напротив аквапарка. Вариант с размещением был очень экономным — однокомнатная в пятиэтажке без вай-фая. Как выяснилось позже, не работал свет в ванной и были забиты сливы в ванной и на кухне, да и сама квартира идеальной чистотой похвастаться не могла. Зато радовало расположение и цена — те же две тысячи рублей. Наличествовал холодильник, микроволновка и газовая плита, балкон и горячая вода, а также старенький телевизор, который мы, впрочем, практически не смотрели. Для того, чтобы провести одну ночь с субботы на воскресенье, вполне приемлемо. В связи с краткостью путешествия и собираться долго не пришлось. Пара дорожных сумок, пакет со сланцами (все-таки жилье съемное, и босиком ходить как-то не комильфо), заправка бензобака под завязку — и вот, в 10:30 в субботу мы стартуем. Приехали в Магнитогорск ближе к 15 часам. Заселение — как чаще всего практикуется, заочное. Переводишь плату за съем и залог арендодателю, а он сообщает код от мини-сейфа, где лежит ключ от жилья. Обязательно к просмотру После заселения осмотрели близлежащие достопримечательности. Это стела, посвященная присвоению Магнитогорску звания «Город трудовой доблести» напротив драмтеатра и скульптурная группа «Тыл — фронту!» с Вечным огнем на набережной реки Урал. Монументальная композиция, созданная под руководством скульптора Льва Головницкого, впечатляет и по сей день. Монумент «Тыл — фронту!» знаком практически каждому жителю по крайней мере нашего региона. Это первая композиция из триптиха с мечом, где рабочий передает воину оружие для победы над врагом. (Продолжением является монумент «Родина-мать» в Волгограде, где меч заносится вверх для последующего удара. Завершает трилогию памятник воину-победителю в Берлине, где солдат опускает меч, разрубая свастику, — Ред.). На противоположном берегу от горизонта до горизонта простирается знаменитый Магнитогорский металлургический комбинат. Кто был, подтвердит: зрелище более чем величественное. После посещения этого обязательного для каждого гостя Магнитогорска места зашли в близлежащий ТК «Континент». Набор брендов находится на хорошем для Челябинска уровне, а цены в местном фуд-корте вполне приятны. На 1100 рублей на двоих наелись настолько плотно, что часть жареных пельменей даже пришлось захватить с собой, чтобы съесть дома. «Притяжение» После обеда решили поехать в парк «Притяжение», где в июле побывал Владимир Путин. Хотели на автобусе: 2Gis сообщал, что он ездит с периодичностью в 10 минут. Прождав 20, решили посмотреть, где же наш автобус № 37. Оказывается, онлайн-отслеживания транспорта в Магнитогорске нет. Поняв, что городу есть куда развиваться в сфере пассажирского транспорта, мы решили добираться до парка на машине. Первая очередь «Притяжения» открылась три года назад. Как раз тогда мы там впервые побывали. Было не ахти: парк строился на пустом месте, и отсутствие деревьев в зной угнетало. Сейчас открылась уже четвертая очередь парка, и он преобразился. Тут появилось множество возможностей для досуга — от ресторанов и фуд-зала формата челябинского «Белого рынка» до тюбинга (работает круглогодично), поющего фонтана «Стальное сердце Родины» и пруда с карпами. Карпов, кстати, можно кормить. Корм продается в автомате за 35 рублей. Гости парка с удовольствием покупают его и бросают в воду. Вода словно закипает от рыб, в большом количестве набрасывающихся на еду. К слову, карпы довольно крупные. Удалось увидеть и карпа-альбиноса. Он гораздо больше остальных, и, по словам местных жителей, обитает в пруду не первый год. Есть мангальные зоны, веревочный парк, аренда велосипедов и куча других активностей. Эффектная подсветка фонтана и всего парка включается с наступлением сумерек. Учитывая это и все еще недостаточную тень от деревьев в дневное время, основной наплыв посетителей приходится на вечер. По крайней мере, в 21 час, когда мы покидали парк, поток прибывающих автомобилей был очень интенсивным, и места на парковке хватало не всем. Как мы узнали позднее, светомузыкальное шоу начинается в 21:30. Дополнением стали воздушные шары, которые вживую раньше видеть нам не доводилось. Пятерка ярких воздушных шаров неторопливо вылетела из-за зданий и около получаса радовала посетителей парка и других жителей города. Цены в «Притяжении» Развлечения в парке разнообразны и рассчитаны на любой карман. Порция корма для карпов стоит 35 рублей. Полчаса спуска с горы на тюбинге — 550 (есть автоматический подъемник). Мороженное в разбросанных тут и там киосках — от 50 рублей, бутылка минеральной воды — от 80. Посещение пляжа платное. Стоимость входа для взрослых — 350 рублей в будни и 450 рублей в выходные. Дети до 16 лет — 150 рублей. Смотреть светомузыкальное шоу фонтана можно бесплатно. Также совершенно бесплатно можно устроиться на работу в кадровом центре ММК, расположившемся по соседству. Сталинский ампир Утром в воскресенье до выезда оставалась пара часов на прогулку. Мы решили прогуляться по окрестностям и встретились с достопримечательностью, пожалуй, затмившей даже авангардное «Притяжение». Прогулялись по проспекту Металлургов от площади имени Носова у переправы до местного технического университета. Надо сказать, мы бывали в паре-тройке десятков городов России, и нигде не встречали таких не разбавленных новостройками кварталов в стиле сталинского ампира. Эффектные арки, эркеры и прочие «архитектурные излишества» напоминали о мощи советской империи, о масштабе замыслов ее создателей. По имперскости духа эти кварталы напоминают, пожалуй, центр Санкт-Петербурга. Только там речь идет об империи царской, а здесь — о советской. Причем, дома и архитектурные элементы в большинстве своем во вполне пристойном состоянии. Хотелось бы, чтобы и дальше городские власти хранили это наследие. Этот путь домой Дальше было выселение и дорога домой. Дорога, надо сказать, довольно легкая по сравнению, например, с дорогой на Курган, где рискованно идти на обгон из-за плотного потока встречного транспорта. Трасса по большей части четырехполосная, а там, где она сужается до двух полос, обгонять попутные грузовики легко из-за того, что встречных машин сравнительно немного. По дороге в Магнитогорск стоять в пробках не пришлось, на обратном пути пришлось около пяти минут, не доезжая до Еманжелинска — идет расширение дороги. В Южноуральске заехали в один из супермаркетов — купили бананов на перекус. Суммарно поездка обошлась в районе семи тысяч рублей: 2066 рублей бензин (35 литров по 59,08), 2000 аренда квартиры, 1100 — обед на фудкорте, около 2000 — попутные расходы, преимущественно на еду (ужин и завтрак в квартире и по пути).