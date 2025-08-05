В Челябинской области появился список самых популярных металлургических объектов промышленного туризма. Как сообщили в пресс-службе региональной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), таблицу возглавил стан «500» ММК.
«В профсоюзный ТОП вошли объекты металлургических и горнодобывающих предприятий региона, которые чаще всего посещают гости. Почувствовать душу металлургии, ее мощь и размах можно на стане „500“ ММК. Это завод площадью 20 футбольных полей. Объект стал первым в списке посещаемости», — пояснили URA.RU в ГМПР.
На втором месте разместился другой объект магнитогорцев — доменный цех ММК. На высоте 20-этажного дома расположены доменные печи, производящие чугун. Процесс сплавления чугуна сопровождается захватывающим зрелищем искр и жара. Процесс увековечили в парке «Притяжение». Там летом спускаются струи светомузыкального каскадного фонтана из воды и настоящего огня.
Третье место занял листопрокатный цех №11 ММК, протянувшийся на два км. Затем в таблице представлен комплекс «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. Цех удивителен своим современным дизайном. Здесь можно посетить стильную рабочую столовую и японский сад камней для отдыха.
В списке есть универсальный рельсобалочный стан Челябинского меткомбината, где производятся длинные рельсы, и современный комплекс «Импульс» саткинского «Магнезита» с автоматизированным производством обжиговых изделий, где открываются уральские виды со смотровых площадок. В списке — 17 объектов. В их числе представлены «ММК-МЕТИЗ», цех Кыштымского медеэлектролитного завода, кузнечно-прессовый комплекс Златоустовского метзавода, металлургический цех «Карабашмеди» и площадки других предприятий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!