05 августа 2025

Челябинские металлурги создали рейтинг самых популярных объектов промтуризма. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Металлурги Магнитогорска активно представлены в составленном рейтинге
Металлурги Магнитогорска активно представлены в составленном рейтинге Фото:

В Челябинской области появился список самых популярных металлургических объектов промышленного туризма. Как сообщили в пресс-службе региональной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), таблицу возглавил стан «500» ММК.

«В профсоюзный ТОП вошли объекты металлургических и горнодобывающих предприятий региона, которые чаще всего посещают гости. Почувствовать душу металлургии, ее мощь и размах можно на стане „500“ ММК. Это завод площадью 20 футбольных полей. Объект стал первым в списке посещаемости», — пояснили URA.RU в ГМПР.

На втором месте разместился другой объект магнитогорцев — доменный цех ММК. На высоте 20-этажного дома расположены доменные печи, производящие чугун. Процесс сплавления чугуна сопровождается захватывающим зрелищем искр и жара. Процесс увековечили в парке «Притяжение». Там летом спускаются струи светомузыкального каскадного фонтана из воды и настоящего огня.

Третье место занял листопрокатный цех №11 ММК, протянувшийся на два км. Затем в таблице представлен комплекс «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. Цех удивителен своим современным дизайном. Здесь можно посетить стильную рабочую столовую и японский сад камней для отдыха.

В списке есть универсальный рельсобалочный стан Челябинского меткомбината, где производятся длинные рельсы, и современный комплекс «Импульс» саткинского «Магнезита» с автоматизированным производством обжиговых изделий, где открываются уральские виды со смотровых площадок. В списке — 17 объектов. В их числе представлены «ММК-МЕТИЗ», цех Кыштымского медеэлектролитного завода, кузнечно-прессовый комплекс Златоустовского метзавода, металлургический цех «Карабашмеди» и площадки других предприятий.

Металлургическая карта промышленного туризма области является одной из богатейших в стране по числу объектов
Металлургическая карта промышленного туризма области является одной из богатейших в стране по числу объектов
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В Челябинской области появился список самых популярных металлургических объектов промышленного туризма. Как сообщили в пресс-службе региональной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), таблицу возглавил стан «500» ММК. «В профсоюзный ТОП вошли объекты металлургических и горнодобывающих предприятий региона, которые чаще всего посещают гости. Почувствовать душу металлургии, ее мощь и размах можно на стане „500“ ММК. Это завод площадью 20 футбольных полей. Объект стал первым в списке посещаемости», — пояснили URA.RU в ГМПР. На втором месте разместился другой объект магнитогорцев — доменный цех ММК. На высоте 20-этажного дома расположены доменные печи, производящие чугун. Процесс сплавления чугуна сопровождается захватывающим зрелищем искр и жара. Процесс увековечили в парке «Притяжение». Там летом спускаются струи светомузыкального каскадного фонтана из воды и настоящего огня. Третье место занял листопрокатный цех №11 ММК, протянувшийся на два км. Затем в таблице представлен комплекс «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. Цех удивителен своим современным дизайном. Здесь можно посетить стильную рабочую столовую и японский сад камней для отдыха. В списке есть универсальный рельсобалочный стан Челябинского меткомбината, где производятся длинные рельсы, и современный комплекс «Импульс» саткинского «Магнезита» с автоматизированным производством обжиговых изделий, где открываются уральские виды со смотровых площадок. В списке — 17 объектов. В их числе представлены «ММК-МЕТИЗ», цех Кыштымского медеэлектролитного завода, кузнечно-прессовый комплекс Златоустовского метзавода, металлургический цех «Карабашмеди» и площадки других предприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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