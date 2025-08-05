В центре Челябинска устроят фестиваль «Богатырские забавы»

В Челябинске на летней сцене арт-сквера 8 августа пройдет фестиваль национальных видов спорта «Богатырские забавы». Вход на мероприятие будет бесплатным, сообщает Центр народного единства города.
«8 августа в 16:00 приглашаем на фестиваль национальных видов спорта „Богатырские забавы“. Он пройдет на летней сцене арт-сквера возле набережной реки Миасс», — уточнили в сообщении.
Гостей ждут командные соревнования, народные игры и конкурсы. Традиционно фестиваль откроют состязанием «Силушка русская». Ведущий в богатырском образе и ростовые куклы создадут особую атмосферу праздника.
Кроме того, 7 августа в 17:00 на Кировке состоится концерт «Мелодия родного языка», посвященный Дню коренных народов. В программе — выступления национальных коллективов с живой музыкой.
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