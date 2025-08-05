05 августа 2025

В центре Челябинска устроят фестиваль «Богатырские забавы»

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Челябинцев ждут различные народные игры
Челябинцев ждут различные народные игры Фото:

В Челябинске на летней сцене арт-сквера 8 августа пройдет фестиваль национальных видов спорта «Богатырские забавы». Вход на мероприятие будет бесплатным, сообщает Центр народного единства города.

«8 августа в 16:00 приглашаем на фестиваль национальных видов спорта „Богатырские забавы“. Он пройдет на летней сцене арт-сквера возле набережной реки Миасс», — уточнили в сообщении.

Гостей ждут командные соревнования, народные игры и конкурсы. Традиционно фестиваль откроют состязанием «Силушка русская». Ведущий в богатырском образе и ростовые куклы создадут особую атмосферу праздника.

Кроме того, 7 августа в 17:00 на Кировке состоится концерт «Мелодия родного языка», посвященный Дню коренных народов. В программе — выступления национальных коллективов с живой музыкой.

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В Челябинске на летней сцене арт-сквера 8 августа пройдет фестиваль национальных видов спорта «Богатырские забавы». Вход на мероприятие будет бесплатным, сообщает Центр народного единства города. «8 августа в 16:00 приглашаем на фестиваль национальных видов спорта „Богатырские забавы“. Он пройдет на летней сцене арт-сквера возле набережной реки Миасс», — уточнили в сообщении. Гостей ждут командные соревнования, народные игры и конкурсы. Традиционно фестиваль откроют состязанием «Силушка русская». Ведущий в богатырском образе и ростовые куклы создадут особую атмосферу праздника. Кроме того, 7 августа в 17:00 на Кировке состоится концерт «Мелодия родного языка», посвященный Дню коренных народов. В программе — выступления национальных коллективов с живой музыкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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