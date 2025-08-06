Житель Челябинска получил полтора года колонии за комментарии в соцсети. Как пояснили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в комментариях он призывал к экстремизму.
«Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Судебной инстанцией лицо приговорено к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
В качестве дополнительного наказания ему на тот же срок запретили заниматься администрированием сайтов и каналов. Приговор в законную силу не вступил.
На челябинца вышли в марте. В его комментариях были зафиксированы призывы к экстремизму. При задержании выяснилось, что он является сторонником украинской идеологии и состоял в проукраинских чатах.
«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, а также распространение экстремистской идеологии являются общественно-опасными деяниями и влекут суровую уголовную ответственность. Указанная выше статья предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы», — напомнили в пресс-службе ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!