Челябинец получил реальный срок за комментарии в соцсети. Видео

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Мужчину приговорили к полутора годам колонии
Мужчину приговорили к полутора годам колонии Фото:

Житель Челябинска получил полтора года колонии за комментарии в соцсети. Как пояснили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в комментариях он призывал к экстремизму.

«Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Судебной инстанцией лицо приговорено к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В качестве дополнительного наказания ему на тот же срок запретили заниматься администрированием сайтов и каналов. Приговор в законную силу не вступил.

На челябинца вышли в марте. В его комментариях были зафиксированы призывы к экстремизму. При задержании выяснилось, что он является сторонником украинской идеологии и состоял в проукраинских чатах. 

«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, а также распространение экстремистской идеологии являются общественно-опасными деяниями и влекут суровую уголовную ответственность. Указанная выше статья предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы», — напомнили в пресс-службе ведомства.

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Житель Челябинска получил полтора года колонии за комментарии в соцсети. Как пояснили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, в комментариях он призывал к экстремизму. «Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Судебной инстанцией лицо приговорено к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. В качестве дополнительного наказания ему на тот же срок запретили заниматься администрированием сайтов и каналов. Приговор в законную силу не вступил. На челябинца вышли в марте. В его комментариях были зафиксированы призывы к экстремизму. При задержании выяснилось, что он является сторонником украинской идеологии и состоял в проукраинских чатах.  «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети „Интернет“, а также распространение экстремистской идеологии являются общественно-опасными деяниями и влекут суровую уголовную ответственность. Указанная выше статья предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы», — напомнили в пресс-службе ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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