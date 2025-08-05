05 августа 2025

В Челябинске в июле цены на «вторичку» стагнируют, а спрос растет

В Челябинске вторичное жилье продается по 99 000 рублей за квадратный метр
© Служба новостей «URA.RU»
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Число выставленных на продажу квартир снизилось на 2,6%
Число выставленных на продажу квартир снизилось на 2,6% Фото:

В Челябинске в июле по сравнению с июнем 2025 года цены на вторичное жилье снизились на 0,2% до 99 000 рублей за квадратный метр. При этом интерес к готовому жилью растет с июня 2025, когда ключевая ставка начала снижаться, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».

«В Челябинске с начала лета 2025 года просмотры объявлений „на вторичке“ начали расти. В июле по сравнению с маем 2025 года их число увеличилось на 14,6%. В то же время число просмотров телефонных номеров продавцов этих квартир выросло на 22,6%», — сообщил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

В среднем в Челябинске вторичные квартиры продаются по 4,7 млн рублей за объект, а их средняя площадь достигает 50,1 квадратных метров. При этом число выставленных на продажу квартир за месяц снизилось на 2,6%.

В среднем по России за месяц больше всего выросли цены на вторичное жилье в Москве, где сейчас самые дорогие квадратные метры на вторичном рынке. Готовые квартиры там стали стоить на 1,6% дороже — 368 000 рублей за «квадрат».

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В Челябинске в июле по сравнению с июнем 2025 года цены на вторичное жилье снизились на 0,2% до 99 000 рублей за квадратный метр. При этом интерес к готовому жилью растет с июня 2025, когда ключевая ставка начала снижаться, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость». «В Челябинске с начала лета 2025 года просмотры объявлений „на вторичке“ начали расти. В июле по сравнению с маем 2025 года их число увеличилось на 14,6%. В то же время число просмотров телефонных номеров продавцов этих квартир выросло на 22,6%», — сообщил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. В среднем в Челябинске вторичные квартиры продаются по 4,7 млн рублей за объект, а их средняя площадь достигает 50,1 квадратных метров. При этом число выставленных на продажу квартир за месяц снизилось на 2,6%. В среднем по России за месяц больше всего выросли цены на вторичное жилье в Москве, где сейчас самые дорогие квадратные метры на вторичном рынке. Готовые квартиры там стали стоить на 1,6% дороже — 368 000 рублей за «квадрат».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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