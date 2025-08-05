В Челябинске в июле цены на «вторичку» стагнируют, а спрос растет

В Челябинске в июле по сравнению с июнем 2025 года цены на вторичное жилье снизились на 0,2% до 99 000 рублей за квадратный метр. При этом интерес к готовому жилью растет с июня 2025, когда ключевая ставка начала снижаться, сообщили в пресс-службе «Яндекс Недвижимость».
«В Челябинске с начала лета 2025 года просмотры объявлений „на вторичке“ начали расти. В июле по сравнению с маем 2025 года их число увеличилось на 14,6%. В то же время число просмотров телефонных номеров продавцов этих квартир выросло на 22,6%», — сообщил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.
В среднем в Челябинске вторичные квартиры продаются по 4,7 млн рублей за объект, а их средняя площадь достигает 50,1 квадратных метров. При этом число выставленных на продажу квартир за месяц снизилось на 2,6%.
В среднем по России за месяц больше всего выросли цены на вторичное жилье в Москве, где сейчас самые дорогие квадратные метры на вторичном рынке. Готовые квартиры там стали стоить на 1,6% дороже — 368 000 рублей за «квадрат».
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