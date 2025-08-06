Ресторан, который обвиняли в заражении челябинцев гепатитом, откроет новую точку

Ресторан «Мидийное место» откроет новую точку в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Сеть «Мидийное место» планирует открыть вторую точку в Челябинске
Сеть «Мидийное место» планирует открыть вторую точку в Челябинске Фото:

Сеть ресторанов «Мидийное место» в Челябинске планирует открыть второе заведение. Ранее франшизу обвиняли в заражении гостей гепатитом А и кишечной инфекции, однако проверка Роспотребнадзора не выявила причастности заведения к случаям заболевания.

«Недавно мы обновили меню, неизменным остались наши фирменные мидии. У нас в планах также расширять сеть в Челябинске», — поделилась управляющая заведения Ксения в интервью с рестоблогером Азатом Сапармамедовым.

Ресторан сочинской франшизы открылся в Челябинске в марте. В мае жители массово стали оставлять в отзывах жалобы на плохое самочувствие и симптомы отравления.

В июле вокруг заведения вновь разразился скандал — семья, заболевшая гепатитом А, была госпитализирована после посещения «Мидийного места». Точку временно закрыли, однако проверка не выявила нарушений и подтвердила отсутствие инфекционного заболевания в ресторане. Суд разрешил ресторану продолжить работу после недельного закрытия.

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Сеть ресторанов «Мидийное место» в Челябинске планирует открыть второе заведение. Ранее франшизу обвиняли в заражении гостей гепатитом А и кишечной инфекции, однако проверка Роспотребнадзора не выявила причастности заведения к случаям заболевания. «Недавно мы обновили меню, неизменным остались наши фирменные мидии. У нас в планах также расширять сеть в Челябинске», — поделилась управляющая заведения Ксения в интервью с рестоблогером Азатом Сапармамедовым. Ресторан сочинской франшизы открылся в Челябинске в марте. В мае жители массово стали оставлять в отзывах жалобы на плохое самочувствие и симптомы отравления. В июле вокруг заведения вновь разразился скандал — семья, заболевшая гепатитом А, была госпитализирована после посещения «Мидийного места». Точку временно закрыли, однако проверка не выявила нарушений и подтвердила отсутствие инфекционного заболевания в ресторане. Суд разрешил ресторану продолжить работу после недельного закрытия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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