Ресторан, который обвиняли в заражении челябинцев гепатитом, откроет новую точку

Сеть ресторанов «Мидийное место» в Челябинске планирует открыть второе заведение. Ранее франшизу обвиняли в заражении гостей гепатитом А и кишечной инфекции, однако проверка Роспотребнадзора не выявила причастности заведения к случаям заболевания.
«Недавно мы обновили меню, неизменным остались наши фирменные мидии. У нас в планах также расширять сеть в Челябинске», — поделилась управляющая заведения Ксения в интервью с рестоблогером Азатом Сапармамедовым.
Ресторан сочинской франшизы открылся в Челябинске в марте. В мае жители массово стали оставлять в отзывах жалобы на плохое самочувствие и симптомы отравления.
В июле вокруг заведения вновь разразился скандал — семья, заболевшая гепатитом А, была госпитализирована после посещения «Мидийного места». Точку временно закрыли, однако проверка не выявила нарушений и подтвердила отсутствие инфекционного заболевания в ресторане. Суд разрешил ресторану продолжить работу после недельного закрытия.
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