Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор в четверг. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня, и мы вас проинформируем», — сказал Песков журналистам. Президент сообщил о планах по проведению ряда телефонных переговоров в ходе вчерашней встречи с журналистами в Санкт-Петербурге.
Ранее 12 февраля 2025 года прошел телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Во время беседы, которая длилась полтора часа, политические лидеры достигли согласия о необходимости поддержания дальнейших контактов.
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