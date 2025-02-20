Путин планирует провести международный телефонный разговор

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Прямая линия "Итоги 2024 года" с Президентом РФ Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Путин проведет международный телефонный разговор в четверг Фото:

Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор в четверг. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня, и мы вас проинформируем», — сказал Песков журналистам. Президент сообщил о планах по проведению ряда телефонных переговоров в ходе вчерашней встречи с журналистами в Санкт-Петербурге.

Ранее 12 февраля 2025 года прошел телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Во время беседы, которая длилась полтора часа, политические лидеры достигли согласия о необходимости поддержания дальнейших контактов.

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Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор в четверг. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня, и мы вас проинформируем», — сказал Песков журналистам. Президент сообщил о планах по проведению ряда телефонных переговоров в ходе вчерашней встречи с журналистами в Санкт-Петербурге. Ранее 12 февраля 2025 года прошел телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Во время беседы, которая длилась полтора часа, политические лидеры достигли согласия о необходимости поддержания дальнейших контактов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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