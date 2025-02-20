Путин планирует провести международный телефонный разговор

20 февраля 2025 в 15:24 Размер текста - 17 +

Путин проведет международный телефонный разговор в четверг Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор в четверг. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня, и мы вас проинформируем», — сказал Песков журналистам. Президент сообщил о планах по проведению ряда телефонных переговоров в ходе вчерашней встречи с журналистами в Санкт-Петербурге. Ранее 12 февраля 2025 года прошел телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Во время беседы, которая длилась полтора часа, политические лидеры достигли согласия о необходимости поддержания дальнейших контактов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин планирует провести международный телефонный разговор в четверг. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сегодня в рабочей программе президента есть международный телефонный разговор. Это будет вторая половина дня, и мы вас проинформируем», — сказал Песков журналистам. Президент сообщил о планах по проведению ряда телефонных переговоров в ходе вчерашней встречи с журналистами в Санкт-Петербурге. Ранее 12 февраля 2025 года прошел телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Во время беседы, которая длилась полтора часа, политические лидеры достигли согласия о необходимости поддержания дальнейших контактов.