Cпрос на грузоперевозки между Челябинском и Беларусью увеличился вдвое

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Спрос на грузоперевозки за месяц вырос на 125%
Спрос на грузоперевозки за месяц вырос на 125% Фото:

Спрос на грузоперевозки между Челябинском и Беларусью в феврале по сравнению с январем 2025 года вырос на 125%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито услуги».

«Наибольший интерес к международным грузоперевозкам отмечен на маршруте между Челябинском и Беларусью. За месяц спрос на услуги грузоперевозок в этом направлении вырос на 125%», — сообщили в пресс-службе.

Также среди других направлений наибольшей популярностью пользуются услуги грузоперевозок между Челябинском и Грузией. Предложение в феврале относительно января 2025 года выросло на 78%. Спрос остался на прежнем уровне.

В целом по России в тренде постсоветские страны. Этому способствуют развитие транспортной инфраструктуры и укрепление экономических связей. Так, в направлении Армении рост спроса на услугу перевозки грузов за месяц отмечен на 50%.

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Спрос на грузоперевозки между Челябинском и Беларусью в феврале по сравнению с январем 2025 года вырос на 125%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито услуги». «Наибольший интерес к международным грузоперевозкам отмечен на маршруте между Челябинском и Беларусью. За месяц спрос на услуги грузоперевозок в этом направлении вырос на 125%», — сообщили в пресс-службе. Также среди других направлений наибольшей популярностью пользуются услуги грузоперевозок между Челябинском и Грузией. Предложение в феврале относительно января 2025 года выросло на 78%. Спрос остался на прежнем уровне. В целом по России в тренде постсоветские страны. Этому способствуют развитие транспортной инфраструктуры и укрепление экономических связей. Так, в направлении Армении рост спроса на услугу перевозки грузов за месяц отмечен на 50%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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