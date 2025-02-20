Cпрос на грузоперевозки между Челябинском и Беларусью увеличился вдвое

Спрос на грузоперевозки между Челябинском и Беларусью в феврале по сравнению с январем 2025 года вырос на 125%. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито услуги».
«Наибольший интерес к международным грузоперевозкам отмечен на маршруте между Челябинском и Беларусью. За месяц спрос на услуги грузоперевозок в этом направлении вырос на 125%», — сообщили в пресс-службе.
Также среди других направлений наибольшей популярностью пользуются услуги грузоперевозок между Челябинском и Грузией. Предложение в феврале относительно января 2025 года выросло на 78%. Спрос остался на прежнем уровне.
В целом по России в тренде постсоветские страны. Этому способствуют развитие транспортной инфраструктуры и укрепление экономических связей. Так, в направлении Армении рост спроса на услугу перевозки грузов за месяц отмечен на 50%.
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