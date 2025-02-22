22 февраля 2025
21 февраля 2025

В ТЦ Тюмени проходит эвакуация. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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К зданию торгового дома съехались все экстренные службы
К зданию торгового дома съехались все экстренные службы Фото:

В торговом доме «Центральный» в Тюмени днем 23 февраля началась эвакуация посетителей. Об этом сообщили очевидцы.

«В ТД „Центральный“ проходит эвакуация. По громкоговорителю звучит предупредительный сигнал, людей вывели на улицу», — передает сообщение от читателя РБК Тюмень.

На месте работают пожарные, медики и полиция. В администрации ТЦ ситуацию не прокомментировали.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по Тюменской области. Ответ ожидается.

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В торговом доме «Центральный» в Тюмени днем 23 февраля началась эвакуация посетителей. Об этом сообщили очевидцы. «В ТД „Центральный“ проходит эвакуация. По громкоговорителю звучит предупредительный сигнал, людей вывели на улицу», — передает сообщение от читателя РБК Тюмень. На месте работают пожарные, медики и полиция. В администрации ТЦ ситуацию не прокомментировали. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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