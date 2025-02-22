К зданию торгового дома съехались все экстренные службы
В торговом доме «Центральный» в Тюмени днем 23 февраля началась эвакуация посетителей. Об этом сообщили очевидцы.
«В ТД „Центральный“ проходит эвакуация. По громкоговорителю звучит предупредительный сигнал, людей вывели на улицу», — передает сообщение от читателя РБК Тюмень.
На месте работают пожарные, медики и полиция. В администрации ТЦ ситуацию не прокомментировали.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу МВД по Тюменской области. Ответ ожидается.
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