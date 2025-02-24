Российские автошколы начнут отчитываться о своей эффективности

Российские автошколы будут обязаны публично отчитываться о своей эффективности, предоставляя данные о результатах работы в интернете. Правительственная комиссия уже одобрила законопроект МВД России.
«МВД России планируется поручить разработку перечня показателей, критериев и периодичности оценки эффективности автошкол, основываясь на данных о результатах экзаменов и аварийности начинающих водителей», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Ее приводит ТАСС.
Введение таких мер должно способствовать улучшению безопасности дорожного движения. Закон вступит в силу через 180 дней после его публикации, что позволит вовремя подготовить все необходимые нормативные документы.
Ранее автоэксперт Алексей Нестеренко дал советы по выбору качественной автошколы. Он рекомендовал опросить знакомых, недавно получивших водительские удостоверения, и изучить организацию подготовки в автошколе. Нестеренко заявил, что качественное обучение включает 56 часов вождения, однако некоторые автошколы это игнорируют, из-за чего новички не могут управлять автомобилем в реальных условиях, передает RT.
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