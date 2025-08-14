Охранявшие порядок в «Крокусе» полицейские были без оружия

Двое сотрудников полиции, обеспечивавшие порядок в подмосковном концертном зале (КЦ) «Крокус Сити Холл» во время выступления группы «Пикник», на момент теракта не имели при себе огнестрельного оружия. Об этом говорится в материалах дела.
«Согласно показаниями сотрудника ППС УМВД России по Красногорску, 22.03.2024 он находился на службе, ему поступило указание прибыть для охраны общественного порядка в „Крокус Сити Холл“, где проходил концерт рок-группы „Пикник“. По устному указанию командира они с напарником сдали служебное оружие в комнату хранения оружия (КХО). Им не назвали причину, по которой необходимо было сдать табельное оружие», — говорится в документах, информацию приводит ТАСС.
Прибыв к месту около 17:45 (по мск), пешая патрульная группа полицейских подошла ко входу в концертный зал, где их встретил старший охраны и поинтересовался наличием у прибывших оружия. Полицейские сообщили, что оружия при себе не имеют. Правоохранители разошлись по разным входам КЦ: один из них занял позицию у первого входа, второй — у второго. Во время нападения террористов один из сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) покинул здание вместе с другими посетителями, после чего, находясь в безопасности, позвонил руководству и доложил о трагедии. Позже он отправился в отдел полиции «Павшино» за помощью. Второй полицейский укрылся в комнате охраны.
Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Преступники, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям концертного зала, после чего подожгли помещение. По данным Следственного комитета РФ, в результате погибло 149 человек, один человек числится пропавшим без вести, а еще 609 получили ранения различной тяжести. Ранее сообщалось, что организаторы концерта группы «Пикник» с опозданием направили уведомление о запланированном мероприятии в правоохранительные органы. В материалах дела также уточняется, что к помещению КЦ была направлена пешая патрульная группа, состоявшая из сотрудников полиции.
