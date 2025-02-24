Глава ФАДН России поздравил участников СВО в Ростовском госпитале

В преддверии Дня защитника Отечества, 18 февраля 2025 года, в Ростовском военном госпитале состоялся особый визит. Делегация, представляющая Федеральное агентство по делам национальностей России прибыла, чтобы выразить поддержку участникам СВО.
«Мы посчитали своим долгом посетить госпиталь накануне 23 февраля, чтобы поддержать наших ребят, нуждающихся не только в медицинской помощи, но и в простом человеческом участии», — отметил Игорь Баринов в интервью ТАСС. «Для нас, руководителей крупнейших национально-культурных организаций, было важно лично пообщаться с бойцами, немного скрасить их пребывание в госпитале и передать подарки к празднику, а главное — письма от детей, полные пожеланий выздоровления, удачи и победы».
Поддержать боевой дух военных вместе с главой ФАДН прибыли и руководители курдской, лезгинской и грузинской национальных автономий. Игорь Баринов, лично вручил бойцам конверты от школьников, собранные его дочерью и ее одноклассниками. Письма, содержали вдохновляющие истории из проекта «СВОИ», который собрал более 2,5 тысяч подлинных рассказов о дружбе и взаимовыручке на передовой из различных регионов России. В 2025 году проект посвящен знаменательной дате — 80-летию Победы, символизируя глубокое уважение к подвигу предков.
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