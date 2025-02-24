59.RU: пермскую школьницу в Октябрьском изнасиловали трудные подростки

Подозреваемые в изнасиловании 16-летней девочки в поселке Октябрьский Пермского края — трудные подростки. Двое из них несовершеннолетние, третьему уже исполнилось 18 лет.
«Один из подозреваемых цыган, второй — русский. Они оба трудные подростки и безразлично относятся к нормам поведения», — пишет 59.RU со ссылкой на свои источники.
Один из них живет в поселке Щучье Озеро, а второй поселке Сарс. Оба несовершеннолетних учатся в 10 классе. Третий подозреваемый в изнасиловании 16-летней девочки уже совершеннолетний. Он родился в 2005 году.
Преступление было совершено 18 февраля. По версии следствия, трое парней изнасиловали 16-летнюю девочку, а также совершили иные виды сексуального насилия. Возбуждено уголовно дело. Все трое подозреваемых задержаны и отправлены в СИЗО.
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