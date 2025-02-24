59.RU: пермскую школьницу в Октябрьском изнасиловали трудные подростки

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Правоохранители арестовали подростков, которые обвиняются в изнасиловании школьницы
Правоохранители арестовали подростков, которые обвиняются в изнасиловании школьницы Фото:

Подозреваемые в изнасиловании 16-летней девочки в поселке Октябрьский Пермского края — трудные подростки. Двое из них несовершеннолетние, третьему уже исполнилось 18 лет.

«Один из подозреваемых цыган, второй — русский. Они оба трудные подростки и безразлично относятся к нормам поведения», — пишет 59.RU со ссылкой на свои источники.

Один из них живет в поселке Щучье Озеро, а второй поселке Сарс. Оба несовершеннолетних учатся в 10 классе. Третий подозреваемый в изнасиловании 16-летней девочки уже совершеннолетний. Он родился в 2005 году.

Преступление было совершено 18 февраля. По версии следствия, трое парней изнасиловали 16-летнюю девочку, а также совершили иные виды сексуального насилия. Возбуждено уголовно дело. Все трое подозреваемых задержаны и отправлены в СИЗО.

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Подозреваемые в изнасиловании 16-летней девочки в поселке Октябрьский Пермского края — трудные подростки. Двое из них несовершеннолетние, третьему уже исполнилось 18 лет. «Один из подозреваемых цыган, второй — русский. Они оба трудные подростки и безразлично относятся к нормам поведения», — пишет 59.RU со ссылкой на свои источники. Один из них живет в поселке Щучье Озеро, а второй поселке Сарс. Оба несовершеннолетних учатся в 10 классе. Третий подозреваемый в изнасиловании 16-летней девочки уже совершеннолетний. Он родился в 2005 году. Преступление было совершено 18 февраля. По версии следствия, трое парней изнасиловали 16-летнюю девочку, а также совершили иные виды сексуального насилия. Возбуждено уголовно дело. Все трое подозреваемых задержаны и отправлены в СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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