Обвиняемый в убийстве пермского бизнесмена Лукова собрался на СВО

Предприниматель Роман Широков, которого обвинили в пособничестве заказному убийству пермского бизнесмена Александра Лукова, изъявил желание отправиться на СВО. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с позицией защиты.
«Широков подписал контракт с Минобороны РФ. Его уголовное преследование приостановлено», — пояснили собеседники агентства.
Эту информацию в интервью «РБК-Пермь» подтвердила адвокат обвиняемого Лариса Алферова. По данным издания, из-за решения предпринимателя в прикамской столице отложили собеседование по гражданскому иску ПАО «Банк ВТБ» ценой 2,5 млн рублей к Широкову. Ответ на судебный запрос о заключении ответчиком контракта для участия в спецоперации получен не был.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минообороны России. Ответ ожидается.
Предпринимателя Лукова застрелили на пороге кафе, которое ему принадлежало, в октябре 2023 года. Киллер использовал пистолет с глушителем. Убийца был в медицинской маске. Следстие уверено, заказчиком является деловой партнер Лукова — Руслан Шардаков, пособником — Роман Широков, а исполнителем — его отец Андрей Широков. Все трое задержанных отрицают свою вину.
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