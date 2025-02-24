24 февраля 2025

Обвиняемый в убийстве пермского бизнесмена Лукова собрался на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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По версии следствия, заказчиком выступал деловой партнер убитого
По версии следствия, заказчиком выступал деловой партнер убитого Фото:

Предприниматель Роман Широков, которого обвинили в пособничестве заказному убийству пермского бизнесмена Александра Лукова, изъявил желание отправиться на СВО. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с позицией защиты.

«Широков подписал контракт с Минобороны РФ. Его уголовное преследование приостановлено», — пояснили собеседники агентства.

Эту информацию в интервью «РБК-Пермь» подтвердила адвокат обвиняемого Лариса Алферова. По данным издания, из-за решения предпринимателя в прикамской столице отложили собеседование по гражданскому иску ПАО «Банк ВТБ» ценой 2,5 млн рублей к Широкову. Ответ на судебный запрос о заключении ответчиком контракта для участия в спецоперации получен не был.

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минообороны России. Ответ ожидается.

Предпринимателя Лукова застрелили на пороге кафе, которое ему принадлежало, в октябре 2023 года. Киллер использовал пистолет с глушителем. Убийца был в медицинской маске. Следстие уверено, заказчиком является деловой партнер Лукова — Руслан Шардаков, пособником — Роман Широков, а исполнителем — его отец Андрей Широков. Все трое задержанных отрицают свою вину. 

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Предприниматель Роман Широков, которого обвинили в пособничестве заказному убийству пермского бизнесмена Александра Лукова, изъявил желание отправиться на СВО. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с позицией защиты. «Широков подписал контракт с Минобороны РФ. Его уголовное преследование приостановлено», — пояснили собеседники агентства. Эту информацию в интервью «РБК-Пермь» подтвердила адвокат обвиняемого Лариса Алферова. По данным издания, из-за решения предпринимателя в прикамской столице отложили собеседование по гражданскому иску ПАО «Банк ВТБ» ценой 2,5 млн рублей к Широкову. Ответ на судебный запрос о заключении ответчиком контракта для участия в спецоперации получен не был. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в Минообороны России. Ответ ожидается. Предпринимателя Лукова застрелили на пороге кафе, которое ему принадлежало, в октябре 2023 года. Киллер использовал пистолет с глушителем. Убийца был в медицинской маске. Следстие уверено, заказчиком является деловой партнер Лукова — Руслан Шардаков, пособником — Роман Широков, а исполнителем — его отец Андрей Широков. Все трое задержанных отрицают свою вину. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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