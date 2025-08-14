14 августа 2025

Театры современного танца соберутся в Перми

В Перми пройдет фестиваль современного танца «Три дня с Евгением Панфиловым»
В Перми пройдет фестиваль-посвящение хореографу Евгению Панфилову
В Перми пройдет фестиваль-посвящение хореографу Евгению Панфилову

В Перми память прославленного балетмейстера почтят фестивалем «Три дня с Евгением Панфиловым» (12+). На него съедутся лучшие мастера современной хореографии не только Перми, но также Татарстана и Челябинской области.

«Гостевая программа соберет на сцене значимые танцевальные коллективы России — лауреатов престижных премий и участников крупнейших фестивалей. Приедут Камерный балет „Пантера“ из Казани и Челябинский театр современного танца», — указано в афише фестиваля.

Фестиваль пройдет на площадке театра «Балет Евгения Панфилова» и Дома молодежи с 18 по 20 сентября. В первый день пермяки представят спектакль «Восемь русских песен. БлокАда», а во второй сцена будет отдана гостям. На закрытии фестиваля состоится премьера — спектакль-посвящение Евгению Панфилову «Поэма странствий» от хореографа-постановщика Игора Кирова из Северной Македонии.

В 2025 году Евгению Панфилову исполнилось бы 70 лет. Он признанный мастер современной хореографии. Свой первый театр «Импульс» создал еще в студенчестве — в 1979 году. Позже в Перми появился частный театр «Балет Евгения Панфилова». Он поставил более 85 балетов и 150 балетных миниатюр, был победителем всевозможных профессиональных конкурсов. Погиб в 2002 году. Его театр продолжает работу.

