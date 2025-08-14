Пермский следователь признался, что получил взятку в 300 тысяч рублей

Сотрудник СУ СКР по Пермскому краю Станислав Зуев признал предъявленное ему обвинение в получении взятки. Об этом стало известно в апелляционной инстанции. Речь идет о переданных следователю 300 тысячах рублей.
«Защита заявила, что Зуев полностью признал вину и сотрудничает со следствием — его показания совпадают со словами потерпевшего. Подзащитному попросили изменить меру самую строгую пресечения на запрет определенных действий или домашний арест. Суд в итоге оставил обвиняемого под стражей до 23 сентября», — на делопроизводство ссылается «РБК-Пермь».
Зуева задержали в конце июля. Это произошло сразу после передачи денег. Имя бизнесмена, который сотрудничал с ФСБ и принес на встречу наличность, не раскрывается.
Было установлено, средства предназначалась для прекращения уголовного преследования по факту сокрытия денежных средств компании, за счет которых предусматривалось взыскание налоговой задолженности. По итогу слушаний суд постановил, что Зуева должен находиться под арестом один месяц и 29 суток.
