Пермячка, родившаяся со смертельным диагнозом, отмечает восьмой день рождения

Милания Курганова из поселка Лямино Пермского края родилась с синдромом Эдвардса. С таким диагнозом большинство детей умирает в первые месяцы, но Милания сегодня, 15 августа, отмечает восьмой день рождения. В фонде «Дедморозим», специалисты которого заботятся о девочке, говорят, что такой результат достигнут благодаря поддержке пермяков.
«Когда Милания стала нашей подопечной, ее историю услышали многие. Она нашла отклик в 4285 сердцах — столько пожертвований совершили неравнодушные, чтобы поддержать ребенка. Мы закупили девочке медтехнику для дыхания и питания, подобрали смесь, от которой на смену залысинам пришли рыжие кудри, нашли няню. Сегодня домой к Милании ездят врач, медсестра и физический терапевт», - рассказали URA.RU в фонде.
Милания не просто выжила, но и развивается в меру сил. По словам ее бабушки Татьяны, девочка научилась переворачиваться на бок и держать легкие игрушки, чего раньше не получалось. Милания любит смотреть мультфильмы и футбол вместе с дедушкой.
В «Дедморозим» отмечают, что поддержать семью Милании и других детей с тяжелыми заболеваниями можно, приняв участие в акции «Цветы жизни». В ее рамках дети и родители школьников вместо цветов учителям на 1 сентября переводят средства на счет фонда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!