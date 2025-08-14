14 августа 2025

В Краснокамске власти будут ремонтировать и строить дороги за счет нарушителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средства фонда направят на ремонт дорог
Средства фонда направят на ремонт дорог Фото:

В Краснокамском округе Пермского края власти будут строить и ремонтировать дороги местного значения за счет нарушителей. Средства от штрафов будут поступать специально созданный дорожный фонд, говорится в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.

«Создать дорожный фонд Краснокамского муниципального округа», — сказано в документе. Базовый объем бюджетных средств, заложенных в Фонде, составит 120 млн рублей. Он будет пополняться за счет возмещения вреда, который причиняют местным автодорогам большегрузы и штрафов за нарушение правил движения тяжеловесным и (или) крупногабаритным транспортом.

Также в фонд будут поступать средства от возмещения ущерба, причиненного недобросовестными подрядчиками, которые сорвали муниципальные контракты или отказались их исполнять. В Прикамье несколько лет существует и краевой дорожный фонд. В 2025 году объем власти решили пополнить его на 36 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Краснокамском округе Пермского края власти будут строить и ремонтировать дороги местного значения за счет нарушителей. Средства от штрафов будут поступать специально созданный дорожный фонд, говорится в документе, который имеется в распоряжении URA.RU. «Создать дорожный фонд Краснокамского муниципального округа», — сказано в документе. Базовый объем бюджетных средств, заложенных в Фонде, составит 120 млн рублей. Он будет пополняться за счет возмещения вреда, который причиняют местным автодорогам большегрузы и штрафов за нарушение правил движения тяжеловесным и (или) крупногабаритным транспортом. Также в фонд будут поступать средства от возмещения ущерба, причиненного недобросовестными подрядчиками, которые сорвали муниципальные контракты или отказались их исполнять. В Прикамье несколько лет существует и краевой дорожный фонд. В 2025 году объем власти решили пополнить его на 36 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...