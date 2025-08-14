В Краснокамске власти будут ремонтировать и строить дороги за счет нарушителей

В Краснокамском округе Пермского края власти будут строить и ремонтировать дороги местного значения за счет нарушителей. Средства от штрафов будут поступать специально созданный дорожный фонд, говорится в документе, который имеется в распоряжении URA.RU.
«Создать дорожный фонд Краснокамского муниципального округа», — сказано в документе. Базовый объем бюджетных средств, заложенных в Фонде, составит 120 млн рублей. Он будет пополняться за счет возмещения вреда, который причиняют местным автодорогам большегрузы и штрафов за нарушение правил движения тяжеловесным и (или) крупногабаритным транспортом.
Также в фонд будут поступать средства от возмещения ущерба, причиненного недобросовестными подрядчиками, которые сорвали муниципальные контракты или отказались их исполнять. В Прикамье несколько лет существует и краевой дорожный фонд. В 2025 году объем власти решили пополнить его на 36 млрд рублей.
