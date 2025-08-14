В сентябре по пермским улицам пробегут девушки в свадебных платьях

В Перми 14 сентября 2025 года состоится «Забег невест». Мероприятие пройдет на улице возле ТРЦ на шоссе Космонавтов, 162Б.
«Будет организован „Забег невест и женихов“ на 1,3 тысячи метров. Участниками могут стать все желающие от 18 до 65 лет. Форма одежды: свадебное платье/костюм и кроссовки», — сообщается на сайте RussiaRunning.
В рамках мероприятия также запланирован взрослый забег на дистанцию 2660 метров. Он предназначен для участников в возрасте от 14 до 65 лет. И детский забег протяженностью 1330 метров. Он рассчитан на детей от 8 до 13 лет. Забег категории PRO проводится на дистанции 5000 метров и открыт для лиц в возрасте от 14 до 65 лет. Организаторы отмечают, что использование обуви с шипами, а также обуви на каблуках категорически запрещено.
