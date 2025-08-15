В центре Перми временно изменят маршруты автобусов и трамваев из-за проведения забега «Темные ночи». Корректировка планируется 16 августа с 20:00 до полуночи. Об этом сообщает департамент транспорта администрации города.
«В связи с организацией забега автобусные маршруты №1 и №33 будут курсировать в обоих направлениях по улице Островского. Автобусы №45, №50, а также трамвай №8 перейдут на движение по улице Куйбышева», — уточняет telegram-канал «Пермский транспорт».
Также запланированы следующие изменения:
- Маршруты автобусов №4, 19, 33, 51, 59, 71, 74 и 81 в сторону центра будут проходить по улице Островского, а в обратном направлении — в сторону улицы Чкалова — по улице Куйбышева;
- Автобусы №8, 13 и 75 проследуют по улицам Героев Хасана, Чернышевского, Южной дамбе и бульвару Гагарина, а в обратном направлении — по бульвару Гагарина и улице Старцева;
- Маршруты №5 и №61 будут выполнять рейсы только до остановки «Улица Чернышевского»;
- Автобус №31 проследует до остановочного пункта «Улица Белинского»;
- Автобусы №52 и №60 будут совершать рейсы до остановки «ПНИПУ».
Ранее URA.RU публиковало подробную программу мероприятия. Гостей и участников ждет шоу от Бони и Кузьмича, концерт группы Rocky II, диджей-сет от Jenny Kooks, картинг на площадке ЭКСПО, открытый микрофон для желающих проявить вокальные способности. А также интерактивные флешмобы и розыгрыши призов.
