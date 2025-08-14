Помощь для туристов и мастеров: в Пермском крае создадут каталог ремесленников

В Прикамье муниципальных депутатов попросили поучаствовать в формировании каталога ремесленников. К народным избранника обратилась глава «Фонда креативных индустрий Пермского края» Яна Никитина в рамках заседания комиссии Совета представительных органов региона.
«Муниципальные думы могут участвовать в формировании реестра объектов нематериального этнокультурного достояния. Депутаты приглашаются к сотрудничеству», — слова Никитиной приводит telegram-канал «На местах».
По задумке авторов, каталог мастеров поможет поддерживать и создавать условия для творческого сотрудничества носителей ремесел. Он также облегчит для туристов поиск уникальных сувениров. Законопроект о формировании реестра приняли на апрельском заседании в заксобрании Пермского края.
