14 августа 2025

Помощь для туристов и мастеров: в Пермском крае создадут каталог ремесленников

Муниципальных депутатов привлекли к созданию каталога ремесленников Прикамья
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Каталог поможет объединить всех умельцев региона
Каталог поможет объединить всех умельцев региона Фото:

В Прикамье муниципальных депутатов попросили поучаствовать в формировании каталога ремесленников. К народным избранника обратилась глава «Фонда креативных индустрий Пермского края» Яна Никитина в рамках заседания комиссии Совета представительных органов региона.

«Муниципальные думы могут участвовать в формировании реестра объектов нематериального этнокультурного достояния. Депутаты приглашаются к сотрудничеству», — слова Никитиной приводит telegram-канал «На местах».

По задумке авторов, каталог мастеров поможет поддерживать и создавать условия для творческого сотрудничества носителей ремесел. Он также облегчит для туристов поиск уникальных сувениров. Законопроект о формировании реестра приняли на апрельском заседании в заксобрании Пермского края. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Прикамье муниципальных депутатов попросили поучаствовать в формировании каталога ремесленников. К народным избранника обратилась глава «Фонда креативных индустрий Пермского края» Яна Никитина в рамках заседания комиссии Совета представительных органов региона. «Муниципальные думы могут участвовать в формировании реестра объектов нематериального этнокультурного достояния. Депутаты приглашаются к сотрудничеству», — слова Никитиной приводит telegram-канал «На местах». По задумке авторов, каталог мастеров поможет поддерживать и создавать условия для творческого сотрудничества носителей ремесел. Он также облегчит для туристов поиск уникальных сувениров. Законопроект о формировании реестра приняли на апрельском заседании в заксобрании Пермского края. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...