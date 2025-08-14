14 августа 2025

В Перми на месте лыжной базы в Голом Мысу хотят построить гостиничный парк

Проект одобрили на июльских общественных слушаниях
Проект одобрили на июльских общественных слушаниях

Пермский бизнесмен Александр Михалев, объявивший о намерении построить базу отдыха по улице Апрельской, попросил комиссию по землепользованию предоставить в отношении указанной территории условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание». Предложение предпринимателя было одобрено, заявили в минимущества региона.

«Администрация Свердловского района считает возможным предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования участка. Вопрос об организации заезда на территорию рассмотрела рабочая группа. В итоге комиссия выдвинутое предложение одобрила», — цитирует представителей ведомства издание «Коммерсант-Прикамье».

Возведение комплекса будет вестись на месте лыжной базы «Звезда». Согласно проекту, территория будет обустроена различными арт-объектами и гостевыми домиками двух типов — в форме треугольников и полусфер. Михалев впервые сообщил о намерении заняться строительством нового объекта в 2023 году.

Ранее в Перми рассматривались и другие инициативы по развитию гостиничной инфраструктуры. Так, градостроительный совет края отправил на доработку проект строительства шестиэтажной гостиницы на пересечении улиц Куйбышева и Екатерининской.

