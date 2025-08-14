14 августа 2025

В Перми возлюбленные убили знакомого скалкой и ножом. Видео

Обвиняемые отправлены в СИЗО на время следствия
Обвиняемые отправлены в СИЗО на время следствия

В Перми 7 августа сожители убили своего знакомого. Перед этим все трое распивали алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

«Утром 7 августа в одной из квартир в Индустриальном районе было обнаружено тело убитого мужчины. Установлено, что перед смертью к нему приходили в гости мужчина и женщина, которые являются сожителями. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора. Тогда гость схватил скалку и нанес знакомому несколько ударов по голове и телу. После этого сожительница обвиняемого ударила хозяина квартиры ножом», — пояснили в ведомстве.

В отношении 53-летнего пермяка и его 52-летней сожительницы возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Оба они отправлены в СИЗО на время расследования.

