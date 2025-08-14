Пермяки резко охладели к снотворному и психостимуляторам

В Прикамье за шесть месяцев 2025 года на треть уменьшился спрос на снотворные и седативные препараты. К таким выводам пришли аналитики DSMGroup, проанализировавшие рынок.
«За минувшие полгода в Пермском крае продано 458 тысяч упаковок снотворных и седативных препаратов (в первой половине 2024-го — было продано 652 тысячи). В денежном выражении зафиксирован прирост на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большую часть продаж составили „Мелатонин“, „Карвалол“ и „Новопассит“», — исследование было подготовлено по запросу портала v-kurse.ru.
В отчетном периоде также отмечено снижение спроса на психостимуляторы и ноотропы. Это группа препаратов оказывает влияние на обучение, память, умственную деятельность, а также — повышает устойчивость мозга к внешним раздражителям.
В первой половине прошлого года пермяки приобрели 565 тысяч упаковок таких лекарств, тогда как за аналогичный период 2025 года — 517 тысяч упаковок. При этом объем продаж в денежном выражении увеличился с 268 млн рублей до 291 млн. Наибольшим спросом пользовались такие бренды, как «Цераксон», «Кортексин» и «Церебролизин».
URA.RU уже рассказывало, что к лету в регионе резко сократился спрос на препараты против аллергии. А вот их стоимость совсем не изменилась, заявляли аналитики.
