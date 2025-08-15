В Перми упавшее дерево парализовало работу трамваев. Фото

Из-за упавшего дерева в Перми встали трамваи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение на участке было восстановлено в 16:53
Движение на участке было восстановлено в 16:53 Фото:

В Перми возле остановки «улица Попова» 16 августа упало дерево на трамвайные пути. Это временно парализовало работу общественного транспорта. 

«В 16:13 на остановке „улица Попова“ произошло падение дерева на трамвайные пути. Движение трамваев в направлении станции Пермь-2 было временно ограничено. На место оперативно прибыла аварийная бригада МУП „Пермгорэлектротранс“. Движение на участке было восстановлено в 16:53», — уточнили URA.RU в «Пермгорэлектротранс».

Из-за непогоды 16 августа на дорогах Перми также отмечены пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты» в 17:00 они достигли 7 баллов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми возле остановки «улица Попова» 16 августа упало дерево на трамвайные пути. Это временно парализовало работу общественного транспорта.  «В 16:13 на остановке „улица Попова“ произошло падение дерева на трамвайные пути. Движение трамваев в направлении станции Пермь-2 было временно ограничено. На место оперативно прибыла аварийная бригада МУП „Пермгорэлектротранс“. Движение на участке было восстановлено в 16:53», — уточнили URA.RU в «Пермгорэлектротранс». Из-за непогоды 16 августа на дорогах Перми также отмечены пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты» в 17:00 они достигли 7 баллов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...