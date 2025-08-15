Движение на участке было восстановлено в 16:53
В Перми возле остановки «улица Попова» 16 августа упало дерево на трамвайные пути. Это временно парализовало работу общественного транспорта.
«В 16:13 на остановке „улица Попова“ произошло падение дерева на трамвайные пути. Движение трамваев в направлении станции Пермь-2 было временно ограничено. На место оперативно прибыла аварийная бригада МУП „Пермгорэлектротранс“. Движение на участке было восстановлено в 16:53», — уточнили URA.RU в «Пермгорэлектротранс».
Из-за непогоды 16 августа на дорогах Перми также отмечены пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты» в 17:00 они достигли 7 баллов.
