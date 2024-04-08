Защита обвиняемого в убийстве пермского бизнесмена Лукова настояла на экспертизе

09 апреля 2024 в 04:35 Размер текста - 17 +

По делу об убийстве бизнесмена в Перми были задержаны три человек Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Обвиняемый в заказном убийстве бизнесмена из Перми Александра Лукова капитан теплохода Андрей Широков прошел обследование на полиграфе. Защита также настояла на следственном эксперименте с применением технологий фото- и видеофиксаций. Эта информация была озвучена во время судебного заседания о продлении содержания под стражей Широкова до 5 июля. «Андрей Широков прошел обследование на полиграфе. Также был проведен следственный эксперимент и назначена фото- и видеотехническая экспертиза для сличения с реальным стрелком, который заснят камерой наружного наблюдения», — на судебное делопроизводство ссылается РБК. Результаты будут оглашены не раньше второй половины июня. Предпринимателя Лукова застрелили на пороге кафе, которое ему принадлежало, в Орджоникидзевском районе прикамской столицы. Киллер выпустил в бизнесмена несколько пуль из пистолета с глушителем. Убийца был в медицинской маске, он скрылся с места преступления после случившегося. Луков считался успешным бизнесменом. Он владел частью рынка в микрорайоне Молодежный. По версии следствия, заказчиком является деловой партнер убитого Руслан Шардаков, пособником — предприниматель Роман Широков. Исполнителем — его отец Андрей Широков. Все трое задержанных отрицают свою вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обвиняемый в заказном убийстве бизнесмена из Перми Александра Лукова капитан теплохода Андрей Широков прошел обследование на полиграфе. Защита также настояла на следственном эксперименте с применением технологий фото- и видеофиксаций. Эта информация была озвучена во время судебного заседания о продлении содержания под стражей Широкова до 5 июля. «Андрей Широков прошел обследование на полиграфе. Также был проведен следственный эксперимент и назначена фото- и видеотехническая экспертиза для сличения с реальным стрелком, который заснят камерой наружного наблюдения», — на судебное делопроизводство ссылается РБК. Результаты будут оглашены не раньше второй половины июня. Предпринимателя Лукова застрелили на пороге кафе, которое ему принадлежало, в Орджоникидзевском районе прикамской столицы. Киллер выпустил в бизнесмена несколько пуль из пистолета с глушителем. Убийца был в медицинской маске, он скрылся с места преступления после случившегося. Луков считался успешным бизнесменом. Он владел частью рынка в микрорайоне Молодежный. По версии следствия, заказчиком является деловой партнер убитого Руслан Шардаков, пособником — предприниматель Роман Широков. Исполнителем — его отец Андрей Широков. Все трое задержанных отрицают свою вину.