Fox News: в США надеются на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским

В США надеются на скорую встречу президента страны Дональда Трампа с лидерами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским», — заявила Ливитт. Ее слова предает телеканал Fox News.
Ранее Дональд Трамп дал оценку переговорам с Россией по украинскому конфликту. По его словам, они проходят очень хорошо. Американский лидер также подчеркнул, что конфликта на Украине могло и не быть, если бы на момент его начала он находился в Белом доме.
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