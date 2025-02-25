Fox News: в США надеются на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским

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Трамп может в ближайшее время провести встречи с Зеленским и Путиным
Трамп может в ближайшее время провести встречи с Зеленским и Путиным Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В США надеются на скорую встречу президента страны Дональда Трампа с лидерами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. 

«Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским», — заявила Ливитт. Ее слова предает телеканал Fox News. 

Ранее Дональд Трамп дал оценку переговорам с Россией по украинскому конфликту. По его словам, они проходят очень хорошо. Американский лидер также подчеркнул, что конфликта на Украине могло и не быть, если бы на момент его начала он находился в Белом доме. 

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В США надеются на скорую встречу президента страны Дональда Трампа с лидерами России и Украины — Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.  «Мы ожидаем, что эти встречи состоятся очень скоро, особенно с президентом Зеленским», — заявила Ливитт. Ее слова предает телеканал Fox News.  Ранее Дональд Трамп дал оценку переговорам с Россией по украинскому конфликту. По его словам, они проходят очень хорошо. Американский лидер также подчеркнул, что конфликта на Украине могло и не быть, если бы на момент его начала он находился в Белом доме. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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