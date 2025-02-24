24 февраля 2025

Ветеран боевых действий занял высокий пост в полиции Екатеринбурга

Полицейский Семериков стал новым командиром полка ДПС Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, дпс, сотрудник дпс
Дмитрий Семериков имеет большой опыт в органах Фото:
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В Екатеринбурге появился новый командир полка ДПС — Дмитрий Семериков — ветеран боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД РФ.

«Нового руководителя представили начальник управления МВД по Екатеринбургу полковник Виктор Позняк. <…> Он отметил, что [Семериков] имеет большой опыт работы по линии ГАИ, что сыграет положительную роль в организации деятельности подразделения.

Семериков родился в Кемерово. Службу в органах начал 2001 году. Через четыре года стал инспектором ДПС третьей роты полка ДПС УМВД. А в 2012-м стал замначальника подразделения. С 2013 по 2025 годы служил в различных оперативных подразделениях ГУ МВД по области.

Предыдущий командир полка Александр Беляков, как писало URA.RU 19 сентября прошлого года, вышел на пенсию по выслуге лет. Беляков считался представителем тверской команды бывшего начальника УМВД — полковника Игоря Озерова.

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В Екатеринбурге появился новый командир полка ДПС — Дмитрий Семериков — ветеран боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД РФ. «Нового руководителя представили начальник управления МВД по Екатеринбургу полковник Виктор Позняк. <…> Он отметил, что [Семериков] имеет большой опыт работы по линии ГАИ, что сыграет положительную роль в организации деятельности подразделения. Семериков родился в Кемерово. Службу в органах начал 2001 году. Через четыре года стал инспектором ДПС третьей роты полка ДПС УМВД. А в 2012-м стал замначальника подразделения. С 2013 по 2025 годы служил в различных оперативных подразделениях ГУ МВД по области. Предыдущий командир полка Александр Беляков, как писало URA.RU 19 сентября прошлого года, вышел на пенсию по выслуге лет. Беляков считался представителем тверской команды бывшего начальника УМВД — полковника Игоря Озерова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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