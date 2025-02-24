Ветеран боевых действий занял высокий пост в полиции Екатеринбурга

Полицейский Семериков стал новым командиром полка ДПС Екатеринбурга

25 февраля 2025 в 11:55 Размер текста - 17 +

Дмитрий Семериков имеет большой опыт в органах Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах В Екатеринбурге появился новый командир полка ДПС — Дмитрий Семериков — ветеран боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД РФ. «Нового руководителя представили начальник управления МВД по Екатеринбургу полковник Виктор Позняк. <…> Он отметил, что [Семериков] имеет большой опыт работы по линии ГАИ, что сыграет положительную роль в организации деятельности подразделения. Семериков родился в Кемерово. Службу в органах начал 2001 году. Через четыре года стал инспектором ДПС третьей роты полка ДПС УМВД. А в 2012-м стал замначальника подразделения. С 2013 по 2025 годы служил в различных оперативных подразделениях ГУ МВД по области. Предыдущий командир полка Александр Беляков, как писало URA.RU 19 сентября прошлого года, вышел на пенсию по выслуге лет. Беляков считался представителем тверской команды бывшего начальника УМВД — полковника Игоря Озерова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге появился новый командир полка ДПС — Дмитрий Семериков — ветеран боевых действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД РФ. «Нового руководителя представили начальник управления МВД по Екатеринбургу полковник Виктор Позняк. <…> Он отметил, что [Семериков] имеет большой опыт работы по линии ГАИ, что сыграет положительную роль в организации деятельности подразделения. Семериков родился в Кемерово. Службу в органах начал 2001 году. Через четыре года стал инспектором ДПС третьей роты полка ДПС УМВД. А в 2012-м стал замначальника подразделения. С 2013 по 2025 годы служил в различных оперативных подразделениях ГУ МВД по области. Предыдущий командир полка Александр Беляков, как писало URA.RU 19 сентября прошлого года, вышел на пенсию по выслуге лет. Беляков считался представителем тверской команды бывшего начальника УМВД — полковника Игоря Озерова.