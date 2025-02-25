В Петербурге мужчина украл кинооборудование для съемок сериала

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После совершения кражи мужчина попытался продать украденное
После совершения кражи мужчина попытался продать украденное Фото:

В Выборгском районе Петербурга мужчину осудили за кражу кинооборудования для съемок популярного сериала. Руслан Королев, обвиняемый в хищении, был признан виновным. Об этом пишет прокуратура Санкт-Петербурга.

«В период с 1 по 9 декабря 2024 года подсудимый похитил кинооборудование, размещенное возле одной из парадных по Лесному проспекту 37к4. Техника использовалась при съемках третьего сезона сериала „Настоящий Настоятель“», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Воровство обошлось создателям сериала в 395 тысяч рублей.

После совершения кражи Королев попытался продать украденное, разместив объявление на одном из интернет-ресурсов. В объявлении были указаны такие предметы, как микрофонная удочка, микрофон, ветрозащита и передатчик, общая стоимость которых составила 30 тысяч рублей. Однако через неделю после публикации объявления с ним связался владелец оборудования. Вскоре после этого Руслан был задержан правоохранительными органами.

В ходе судебного разбирательства Королев признал свою вину и вернул похищенное оборудование. Суд, учитывая содействие обвиняемого в расследовании и возвращение украденного, назначил ему условное наказание сроком на два года с испытательным сроком один год и шесть месяцев.

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В Выборгском районе Петербурга мужчину осудили за кражу кинооборудования для съемок популярного сериала. Руслан Королев, обвиняемый в хищении, был признан виновным. Об этом пишет прокуратура Санкт-Петербурга. «В период с 1 по 9 декабря 2024 года подсудимый похитил кинооборудование, размещенное возле одной из парадных по Лесному проспекту 37к4. Техника использовалась при съемках третьего сезона сериала „Настоящий Настоятель“», — пишет прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. Воровство обошлось создателям сериала в 395 тысяч рублей. После совершения кражи Королев попытался продать украденное, разместив объявление на одном из интернет-ресурсов. В объявлении были указаны такие предметы, как микрофонная удочка, микрофон, ветрозащита и передатчик, общая стоимость которых составила 30 тысяч рублей. Однако через неделю после публикации объявления с ним связался владелец оборудования. Вскоре после этого Руслан был задержан правоохранительными органами. В ходе судебного разбирательства Королев признал свою вину и вернул похищенное оборудование. Суд, учитывая содействие обвиняемого в расследовании и возвращение украденного, назначил ему условное наказание сроком на два года с испытательным сроком один год и шесть месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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