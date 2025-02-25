Покупки от партнеров скрывают более 70% челябинцев

В Челябинске 71% опрошенных признались, что иногда скрывают от партнера свои покупки, которые были сделаны на средства из общего бюджета. Такие результаты показал совместный опрос Mamba и СДЭК, сообщили URA.RU в пресс-службе сервисов.
«71% челябинцев признаются, что иногда скрывают свои покупки от партнера, при этом мотивы у мужчин и женщин оказались разными. Главный „тайник“ мужчин — это гараж: 40% признались, что именно туда отправляются незадекларированные автозапчасти и аксессуары для железного коня», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервисов.
На втором месте среди несогласованных покупок у мужчин инструменты и товары для дома — 31%, а замыкает тройку лидеров одежда и обувь — 29%. Женщины чаще всего не сообщают мужу о покупках, связанных с красотой. Больше половины челябинок (62%) признались, что иногда «забывают» рассказать партнеру о новой туши или креме. Про новую одежду и обувь не говорят 48% опрошенных, про безделушки для дома — 35%.
Мужчины оказались более терпимыми к тайным покупкам (49%), добавили в пресс-службе сервисов. Среди женщин таких в два раза меньше. Но 42% мужчин и женщин признались, что им неприятно, когда от них что-то скрывают. 17% женщин и 15% мужчин готовы устроить серьезный разговор, если обнаружат незапланированную покупку.
Четверть челябинок считают, что без согласования с партнером можно тратить до 4700 рублей. Для 20% дам и 12% мужчин красная черта проходит на отметке в 1100 рублей. При этом и мужчины, и женщины уверены, что если покупка действительно важная и нужная, то ее можно и не обсуждать заранее.
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