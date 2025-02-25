Туристический маршрут с военной техникой появится в Челябинске ко Дню Победы

25 февраля 2025 в 18:51 Размер текста - 17 +

Военную технику и оборудование для его производства можно будет увидеть на ЧТЗ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU К 80-летию Победы в Челябинске запустят туристический маршрут, где можно будет увидеть технику и промышленное оборудование времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила генеральный директор «ЧТЗ-Уралтрак» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод», входит в госкорпорацию «Ростех») Елена Тихомирова. «Сегодня мы уже можем раскрыть, каким будет заводской экскурсионный маршрут „Туристический промышленный комплекс — Танкоград“. Он реализуется в год 80-летия Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив», — рассказала ТАСС Тихомирова. Туристы будут начинать движение по маршруту с заводского музея. Затем они осмотрят памятник первому трактору, выпущенному в Челябинске, и попадут на территорию предприятия. Здесь их познакомят с историей ЧТЗ и обликом его первых цехов. Также посетители смогут, под руководством инструктора, опробовать станки той эпохи. После чего увидят, для какой именно техники на этом оборудовании производили детали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К 80-летию Победы в Челябинске запустят туристический маршрут, где можно будет увидеть технику и промышленное оборудование времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщила генеральный директор «ЧТЗ-Уралтрак» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод», входит в госкорпорацию «Ростех») Елена Тихомирова. «Сегодня мы уже можем раскрыть, каким будет заводской экскурсионный маршрут „Туристический промышленный комплекс — Танкоград“. Он реализуется в год 80-летия Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив», — рассказала ТАСС Тихомирова. Туристы будут начинать движение по маршруту с заводского музея. Затем они осмотрят памятник первому трактору, выпущенному в Челябинске, и попадут на территорию предприятия. Здесь их познакомят с историей ЧТЗ и обликом его первых цехов. Также посетители смогут, под руководством инструктора, опробовать станки той эпохи. После чего увидят, для какой именно техники на этом оборудовании производили детали.