19 августа 2025

Глухари в челябинском лесу купаются в муравейниках. Фото

Муравление избавляет глухарей от паразитов
Муравление избавляет глухарей от паразитов Фото:

В лесах нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) глухари купаются в муравейниках. Как сообщили в пресс-службе учреждения, другими потрошителями муравьиных куч являются медведи.

«Глухари к муравейникам приходят целыми выводками. Для подрастающего поколения эти насекомые и их куколки — отличная пища», — пояснили сотрудники парка в telegram-канале.

Ванны в муравейниках пернатые принимают не ради удовольствия. Так они избавляются от паразитов. Процесс называется муравлением. В процессе занятия глухари так увлекаются, что раскидывают кучу до основания.

Поврежденные куполы муравейников сотрудники нацпарка вместе с учеными из Института экологии растений и животных УрО РАН обнаружили при закладке первого учетного маршрута от Тюлюка до Поперечной. Работа ведется с целью мониторинга рыжих лесных муравьев.

Не факт, что кучи разбросали глухари. Виновником может быть и медведь, который активно питается этими насекомыми. Следы пребывания косолапого наблюдаются в раскопанных гнездах, хотя муравьи уже начали восстанавливать свои домики. Наблюдения за муравьями и их обитателями специалисты ведут при грантовой поддержке Фонда защитников природы.

