В лесах нацпарка «Зигальга» Катав-Ивановского района (Челябинская область) глухари купаются в муравейниках. Как сообщили в пресс-службе учреждения, другими потрошителями муравьиных куч являются медведи.
«Глухари к муравейникам приходят целыми выводками. Для подрастающего поколения эти насекомые и их куколки — отличная пища», — пояснили сотрудники парка в telegram-канале.
Ванны в муравейниках пернатые принимают не ради удовольствия. Так они избавляются от паразитов. Процесс называется муравлением. В процессе занятия глухари так увлекаются, что раскидывают кучу до основания.
Поврежденные куполы муравейников сотрудники нацпарка вместе с учеными из Института экологии растений и животных УрО РАН обнаружили при закладке первого учетного маршрута от Тюлюка до Поперечной. Работа ведется с целью мониторинга рыжих лесных муравьев.
Не факт, что кучи разбросали глухари. Виновником может быть и медведь, который активно питается этими насекомыми. Следы пребывания косолапого наблюдаются в раскопанных гнездах, хотя муравьи уже начали восстанавливать свои домики. Наблюдения за муравьями и их обитателями специалисты ведут при грантовой поддержке Фонда защитников природы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!