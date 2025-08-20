В Челябинске в предстоящую ночь уберут пешеходный переход через Комсомольский проспект на пересечении с улицей Чайковского. Это сделано для увеличения пропускной способности проспекта, сообщила пресс-служба городского Комитета дорожного хозяйства.
«Продолжаются работы по увеличению пропускной способности Комсомольского проспекта. В ночь с 20 на 21 августа будет ликвидирован неэффективный пешеходный переход через Комсомольский проспект на пересечении с улицей Чайковского (западный проезд) со стороны авто-заправочной станции», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Также в предстоящую ночь завершится обустройство места для разворота перед пересечением с улицей Чайковского при движении от Красного Урала. Плюс дополнительно установят секции для поворота направо по улице Чайковского перед пересечением с Комсомольским проспектом при движении от проспекта Победы.
Изменения повысят безопасность дорожного движения и увеличат пропускную способность Комсомольского проспекта. По поручению главы города Алексея Лошкина непрерывный мониторинг движения продолжится, при необходимости будут введены дополнительные меры, в том числе на смежных улицах. «Просим водителей быть внимательными и обращать внимание на дорожные знаки», — сообщили в ведомстве.
Схему движения на улице Чайковского изменили в ночь с 16 на 17 августа. В воскресенье наблюдалась небольшая неразбериха, но уже с 1 сентября, при увеличении потока транспорта, водители оценят удобство работы перенастроенных светофоров, отметил ранее замглавы города по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев.
Нагрузка на Комсомольский проспект возросла после закрытия движения по проспекту Победы из-за строительства метротрама. Улицы являются дублирующими и основными для движения с северо-запада Челябинска в центр города и обратно.
