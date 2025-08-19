19 августа 2025

Челябинцев просят сделать запасы воды из-за отключения в домах на десяти улицах

В Челябинске из-за ремонта отключат воду в домах на десяти улицах
В Челябинске из-за планового ремонта на водопроводной сети завтра на весь день отключат воду в домах на десяти улицах. Об этом сообщила пресс-служба МУП «ПОВВ». 

«В связи с плановыми ремонтными работами на водопроводной сети, завтра, 21 августа, с 09:00 до 20:00 будет временно приостановлено водоснабжение. Под отключение попадут несколько улиц», — сообщила пресс-служба предприятия в telegram-канале. Жителей просят сделать предварительный запас воды.

Воду отключат по улицам Молодогвардейская (дома № 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7), Огнева (дома № 5 (административное здание), 6а, 6б, 20, 22, 24, 26, 26а (административное здание), 28, Семеноводческая (дома № 4а, 6, 8, 16а, 17а, 18а). Также под отключения попадут дома по Дубовой (№ 2, 4, 6, 16а, 18а), Капитанской (№ 10а), Якорной (№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13), Зерновой (№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11),  Карусельной (№ 1 (административное здание)), Блюхера (№ 149а, 153 (оба — административные здания админ здание)) и Калинов двор (№ 24 и 36 (оба — административные здания)).

В Челябинске после пятого этапа опрессовки горячая вода отключена в 107 многоквартирных домах. Еще 147 домов проходят шестой этап опрессовки, сообщил ранее заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, передает корреспондент URA.RU.

