Приезжающие в Челябинскую область мигранты не знают, что в России нельзя на улице резать баранов

Директор челябинского центра социально-культурной адаптации иностранных граждан в Челябинской области Михаил Подобед заявил, что в регион въезжают полтора миллиона мигрантов в год. Многие из них совершенно не знакомы с правилами поведения в России.
«Мы рассказываем приезжим, как правильно принято вести себя в общественных местах, о взаимоотношениях мужчины и женщины. О том, что нельзя шуметь, нельзя делать намаз там, где это заблагорассудится. Что за это грозит административное наказание, что может повлечь запрет въезда в страну. О том, что нельзя во время Курбан-Байрама на улице барашка резать», — сообщил Подобед на встрече «Клуба работодателей» Челябинска.
По словам Подобеда, постоянно в регионе находятся около 55 тысяч иностранцев. Основной состав миграционного потока составляют граждане среднеазиатских республик. В основном это Таджикистан и Узбекистан, все остальные представлены гораздо меньше.
«У мигрантов, если посмотреть на статистику правонарушений, основная их масса происходит от того, что они элементарно не знают, что так нельзя. Удивительно, но факт. Для того, чтобы научить их нормально, бесконфликтно функционировать в нашем обществе, чтобы они не нарушали закон ни по мелочам, ни по-крупному, мы и работаем», — заявил Подобед.
В центре адаптации мигранты проходят специальный образовательный курс. Курс включает в себя несколько разделов. Первый из них — раздел о миграционном законодательстве: как оформить патент, как оформить правильно документы на пребывание, какие сроки существуют, что сделать, чтобы снизить риски административного правонарушения. Второй раздел связан с уголовным правом. Мигрантам рассказывают, в каких ситуациях они могут оказаться, совершив то или иное действие, какие вслед за этим последуют наказания. Следующий раздел курса — традиции, нормы и правила жизни общества. Еще один раздел посвящен роли России в мировой экономике, истории и культуре.
«Здесь тоже у них возникает удивление в глазах. Многие из них совершенно не имеют представления об этом. Многие из них политическую карту вообще не представляют. Для них становится откровением, что Россия намного больше, чем их предыдущие государства», — отметил Подобед.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!