19 августа 2025

Появилось видео задержания бывшего челябинского вице-губернатора Уфимцева

Александра Уфимцева заковали в наручники в аэропорту Челябинска
Александра Уфимцева заковали в наручники в аэропорту Челябинска Фото:
новость из сюжета
Задержание бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Уфимцева

Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области опубликовала кадры задержания бывшего вице-губернатора региона Александра Уфимцева, проходящего по делу о мошенничестве. На кадрах на него надевают наручники прямо в здании аэропорта.

Уфимцев пытался пересечь государственную границу. Но в аэропорту его уже встречали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области и оперативники уголовного розыска ОМВД России по Аргаяшскому району. На руках чиновника, который скрывался с 2018 года, защелкнулись наручники.

Уфимцева обвиняют в мошенничестве. Предварительно, с 2009 по 2010 год он, действуя в связке с другими чиновниками, приобрел участок на Озере Увильды. Там должны строить детский лагерь. Но планы сорвались, и на месте возвели коттеджный поселок для VIP-ов.

Уголовное дело было возбуждено в 2016 году. Через два года Уфимцев покинул Россию и был объявлен в международный розыск.

© Служба новостей «URA.RU»
