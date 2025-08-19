Появилось видео задержания бывшего челябинского вице-губернатора Уфимцева

Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области опубликовала кадры задержания бывшего вице-губернатора региона Александра Уфимцева, проходящего по делу о мошенничестве. На кадрах на него надевают наручники прямо в здании аэропорта.
Уфимцев пытался пересечь государственную границу. Но в аэропорту его уже встречали сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области и оперативники уголовного розыска ОМВД России по Аргаяшскому району. На руках чиновника, который скрывался с 2018 года, защелкнулись наручники.
Уфимцева обвиняют в мошенничестве. Предварительно, с 2009 по 2010 год он, действуя в связке с другими чиновниками, приобрел участок на Озере Увильды. Там должны строить детский лагерь. Но планы сорвались, и на месте возвели коттеджный поселок для VIP-ов.
Уголовное дело было возбуждено в 2016 году. Через два года Уфимцев покинул Россию и был объявлен в международный розыск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!