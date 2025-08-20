В Челябинской области острый дефицит каменщиков и электрогазосварщиков. Скрин

В Челябинской области каменщики в среднем зарабатывают 180 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спрос на электрогазосварщиков вырос на 149%
Спрос на электрогазосварщиков вырос на 149% Фото:

В Челябинской области в первом полугодии 2025 года среди рабочих профессий больше всех готовы платить каменщикам. Спрос на них вырос на 86%, а средние зарплаты достигли 178 328 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«На втором месте по заработку – курьеры с зарплатой 135 тысяч рублей в месяц. На них спрос увеличился только на 13%. Третье место по заработку занимают рекордсмены по росту спроса – электрогазосварщики. Спрос на них вырос на 149%, а заработок достигает 106 552 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков, рынку труда сейчас требуются рабочие кадры. В том числе каменщики и электрогазосварщики.

В целом работодатели испытывают острый дефицит кадров в общепите, сфере строительства и ремонта, сельском хозяйстве и производстве. Именно эти направления сейчас активно развиваются. Работодатели, в свою очередь, повышают средние зарплаты специалистов, улучшают условия труда, соцпакет и предлагают больше условий для обучения.

В Челябинской области резко вырос спрос на электрогазосварщиков
В Челябинской области резко вырос спрос на электрогазосварщиков
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинской области в первом полугодии 2025 года среди рабочих профессий больше всех готовы платить каменщикам. Спрос на них вырос на 86%, а средние зарплаты достигли 178 328 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «На втором месте по заработку – курьеры с зарплатой 135 тысяч рублей в месяц. На них спрос увеличился только на 13%. Третье место по заработку занимают рекордсмены по росту спроса – электрогазосварщики. Спрос на них вырос на 149%, а заработок достигает 106 552 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе. Как отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков, рынку труда сейчас требуются рабочие кадры. В том числе каменщики и электрогазосварщики. В целом работодатели испытывают острый дефицит кадров в общепите, сфере строительства и ремонта, сельском хозяйстве и производстве. Именно эти направления сейчас активно развиваются. Работодатели, в свою очередь, повышают средние зарплаты специалистов, улучшают условия труда, соцпакет и предлагают больше условий для обучения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...