В Челябинской области в первом полугодии 2025 года среди рабочих профессий больше всех готовы платить каменщикам. Спрос на них вырос на 86%, а средние зарплаты достигли 178 328 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«На втором месте по заработку – курьеры с зарплатой 135 тысяч рублей в месяц. На них спрос увеличился только на 13%. Третье место по заработку занимают рекордсмены по росту спроса – электрогазосварщики. Спрос на них вырос на 149%, а заработок достигает 106 552 рублей в месяц», — сообщили в пресс-службе.
Как отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы Андрей Кучеренков, рынку труда сейчас требуются рабочие кадры. В том числе каменщики и электрогазосварщики.
В целом работодатели испытывают острый дефицит кадров в общепите, сфере строительства и ремонта, сельском хозяйстве и производстве. Именно эти направления сейчас активно развиваются. Работодатели, в свою очередь, повышают средние зарплаты специалистов, улучшают условия труда, соцпакет и предлагают больше условий для обучения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!