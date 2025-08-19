В Златоусте оштрафовали водителя, который мешал проезду скорой помощи

В Златоусте Челябинской области привлекли к административной ответственности 49-летнего водителя Mazda. Инцидент произошел во дворе одного из домов в третьем микрорайоне — мужчина на иномарке заблокировал проезд медицинской бригаде, которая спешила доставить больного в лечебное учреждение. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона.
«Водитель заблокировал проезд карете скорой помощи в узком дворе в третьем микрорайоне. Он не реагировал на спецсигналы транспортного средства и на уговоры медперсонала. Нарушитель был установлен сотрудниками Госавтоинспекции», — пояснили в ведомстве.
Идентифицировать личность мужчины удалось после появления видеозаписи происшествия в соцсетях. Ему вручили постановление за нарушение правил остановки и стоянки, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств.
Как сообщало URA.RU ранее, в течение двух недель февраля 2025 года в Челябинской области произошло пять нападений на работников скорой помощи. Один такой случай — нападение на фельдшера скорой в Магнитогорске.
