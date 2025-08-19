19 августа 2025

В Златоусте оштрафовали водителя, который мешал проезду скорой помощи

В Златоусте водитель Mazda заблокировал проезд карете скорой помощи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нарушителя удалось найти после видеозаписи очевидцев, выложенной в соцсети
Нарушителя удалось найти после видеозаписи очевидцев, выложенной в соцсети Фото:

В Златоусте Челябинской области привлекли к административной ответственности 49-летнего водителя Mazda. Инцидент произошел во дворе одного из домов в третьем микрорайоне — мужчина на иномарке заблокировал проезд медицинской бригаде, которая спешила доставить больного в лечебное учреждение. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона.

«Водитель заблокировал проезд карете скорой помощи в узком дворе в третьем микрорайоне. Он не реагировал на спецсигналы транспортного средства и на уговоры медперсонала. Нарушитель был установлен сотрудниками Госавтоинспекции», — пояснили в ведомстве.

Идентифицировать личность мужчины удалось после появления видеозаписи происшествия в соцсетях. Ему вручили постановление за нарушение правил остановки и стоянки, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств.

Как сообщало URA.RU ранее, в течение двух недель февраля 2025 года в Челябинской области произошло пять нападений на работников скорой помощи. Один такой случай — нападение на фельдшера скорой в Магнитогорске.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Златоусте Челябинской области привлекли к административной ответственности 49-летнего водителя Mazda. Инцидент произошел во дворе одного из домов в третьем микрорайоне — мужчина на иномарке заблокировал проезд медицинской бригаде, которая спешила доставить больного в лечебное учреждение. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции региона. «Водитель заблокировал проезд карете скорой помощи в узком дворе в третьем микрорайоне. Он не реагировал на спецсигналы транспортного средства и на уговоры медперсонала. Нарушитель был установлен сотрудниками Госавтоинспекции», — пояснили в ведомстве. Идентифицировать личность мужчины удалось после появления видеозаписи происшествия в соцсетях. Ему вручили постановление за нарушение правил остановки и стоянки, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств. Как сообщало URA.RU ранее, в течение двух недель февраля 2025 года в Челябинской области произошло пять нападений на работников скорой помощи. Один такой случай — нападение на фельдшера скорой в Магнитогорске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...