В Челябинске прошел Совет руководителей Ленинского района

Руководство Ленинского района Челябинска обсудило актуальные вопросы, в том числе подготовку к сезонной иммунизации и празднование юбилея района. Об этом сообщил депутат заксобрания региона Евгений Губанов.
«Вместе с коллегами — депутатами законодательного собрания Челябинской области и городской думы — принял участие в заседании Совета руководителей Ленинского района. Ключевым вопросом повестки стала подготовка к эпидемиологическому сезону. Близится сезон простуд, а значит, сейчас самое время внимательно отнестись к своему здоровью и сделать прививку от гриппа. Массовая вакцинация помогает создать коллективный иммунитет. Прививаясь, вы защищаете и себя, и близких», — подчеркнул Губанов в своем аккаунте в соцсетях.
Глава района Ольга Гущина рассказала о проделанной работе в сфере социальной политики — праздновании 80-летия Великой Победы, массовых мероприятиях, о шагах по развитию культурного наследия района. Также на заседании обсуждались вопросы мероприятий, связанных с 90-летним юбилеем района.
Губанов отметил вклад металлургических и машиностроительных предприятий в проведение праздника. По его словам, предприятия вносят активный вклад в развитие Ленинского района — занимаются благоустройством, поддерживают подшефные школы и детские сады, организуют праздничные мероприятия, проводят благотворительные и экологические акции. В юбилейный для района год будет организовано множество мероприятий и акций для ленинцев всех возрастов.
