19 августа 2025

В Челябинске пройдет «Городская линейка» для школьников. Афиша

«Городская линейка» состоится перед Днем знаний
«Городская линейка» состоится перед Днем знаний Фото:

В Челябинске 31 августа на набережной реки Миасс пройдет фестиваль «Городская линейка», посвященный началу учебного года. Как сообщают организаторы, событие начнется в 12:00 в Арт-сквере. Гостей ждут концерт, спектакли, розыгрыши, ярмарка и другие развлечения.

«„Городская линейка“ — это точка сбора семьи, образование и творчество. Линейка возможностей для выбора кружков и секций. Последний день летних каникул. Стартовая площадка учебного года», — пишут в группе мероприятия «Городская линейка — Фестиваль ко Дню Знаний».

Для детей и их родителей пройдет концертная программа с выступлениями юных артистов и других исполнителей. Будут открыты интерактивные зоны с научными экспериментами и робототехникой, а также творческие мастерские по каллиграфии и созданию эко-скульптур. На площадке расположится ярмарка будущего, где представят направления детского развития: от изучения языков и IT до спорта и искусства. Кроме того, посетителей ожидает беспроигрышная лотерея. Вход на фестиваль свободный.

