19 августа 2025

Путепровод за 384 млн рублей в Бакале превращается в «заброшку» без обслуживания. Видео

Путепровод за 384 млн рублей в Бакале превращается в заброшенный объект
Мост всегда был визитной карточкой Бакала
Мост всегда был визитной карточкой Бакала

Путепровод в городе Бакале Челябинской области, построенный за 384 миллиона рублей, превращается в «заброшку» без обслуживания. Спустя три года, после сдачи объекта, на нем разбиты стекла, сломаны двери и не работает лифт, сообщили URA.RU в региональном отделении Народного фронта (ОНФ).

«Бакал: путепровод за 384 млн рублей превращается в „заброшку“ без обслуживания. Сейчас путепровод находится в плачевном состоянии: разбиты стекла, сломаны двери, лифт для маломобильных граждан не работает с момента открытия», — сообщили URA.RU в ОНФ Челябинской области.

Кроме того, территория вокруг моста не убирается, рядом все заросло, везде валяется мусор. Обещанная система видеонаблюдения не работает. 

Путепровод со спиральным съездом был открыт в Бакале в 2022 году. Объект всегда считался визитной карточкой города. Но в 2008 году его признали небезопасным и закрыли. В 2021 году было принято решение реконструировать мост. 

Сумма контракта составила 384,4 миллиона рублей. Заказчиком выступила администрация Бакальского городского поселения, которая в последующем должна была заниматься обслуживанием объекта. 

На благоустройство территории было выделено порядка десяти миллионов рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» (ФКГС). ОНФ обратился в прокуратуру с просьбой проверить объект на предмет эффективности расходования бюджетных средств. 

Редакция URA.RU также направила запрос в пресс-службу администрации Бакальского городского поселения. Ответ будет опубликован после получения. 

