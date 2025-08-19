19 августа 2025

На въезде в Челябинск машина перевернулась на крышу из-за ДТП, образовалась пробка. Фото

На въезде в Челябинск машина перевернулась на крышу из-за ДТП
Одна из машин перевернулась на крышу
Одна из машин перевернулась на крышу

На въезде в Челябинск на Свердловском тракте в результате ДТП машина марки «Ленд Ровер Дискавери» перевернулась на крышу. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. На участке образовалась пробка. 

«По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилем „Киа Рио“, под управлением 55-летней женщины, и автомобилем „Ленд Ровер Дискавери“, под управлением 63-летнего мужчины, с последующим опрокидыванием автомобиля „Ленд Ровер Дискавери“. В ДТП травмы получил мужчина», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Авария произошла утром около дома №18А на Свердловском тракте. На месте работают сотрудники ДПС. Судя по данным с сервиса «Яндекс. Карты», на участке образовалась пробка на Свердловском тракте в сторону центра. В обратном направлении движение затруднено, но рабочее. 

Авария произошла на Свердловском тракте
Авария произошла на Свердловском тракте
Фото:

На въезде в Челябинск на Свердловском тракте в результате ДТП машина марки «Ленд Ровер Дискавери» перевернулась на крышу. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. На участке образовалась пробка.  «По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилем „Киа Рио", под управлением 55-летней женщины, и автомобилем „Ленд Ровер Дискавери", под управлением 63-летнего мужчины, с последующим опрокидыванием автомобиля „Ленд Ровер Дискавери". В ДТП травмы получил мужчина», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Авария произошла утром около дома №18А на Свердловском тракте. На месте работают сотрудники ДПС. Судя по данным с сервиса «Яндекс. Карты», на участке образовалась пробка на Свердловском тракте в сторону центра. В обратном направлении движение затруднено, но рабочее. 
