Жители Магнитогорска потребовали не сносить детскую площадку с забором

Жители Магнитогорска, Челябинская область, потребовали оставить детскую площадку с забором, которую хотят снести для организации парковки. В администрации города сообщили, что планов по сносу объектов нет.
"У дома №21 по улице Чкалова хотят снести забор, который установил частный предприниматель за свои деньги. За забором находится очень востребованная детская площадка. Не допустите, чтобы вместо нее появилась парковка", — пишет один из местных жителей в сообществе "Текслер, помоги" в соцсети "ВКонтакте".
В пресс-службе администрации Магнитогорска уточнили, что никакой информации в администрации района о запланированных на этом объекте работах нет. Сноса детской площадки и забора с дальнейшим строительством парковки не запланировано.
