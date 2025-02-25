Дегтярев объяснил, почему МОК не имеет причин на бан России

Международный олимпийский комитет (МОК) больше не имеет оснований для отстранения Олимпийского комитета России (ОКР) из-за изменений в уставе, исключающих региональные олимпийские советы ДНР и ЛНР из состава членов организации. Об этом рассказал министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев.
«В декабре был принят новый устав ОКР. Больше региональные олимпийские советы членами Олимпийского комитета России не являются. Теперь нет даже формальных причин для какого-то бана», — передает слова Дегтярева Sports.ru. Он также сообщил, что соответствующая информация была передана в МОК, и надеется на скорый ответ, а также на возможность участия российских олимпийцев в международных соревнованиях.
Исполком МОК 12 октября 2023 года отстранил ОКР за включение в свою организацию олимпийских советов регионов, присоединившихся к России в 2022 году, таких как ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. На действия ОКР пожаловался Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины, и МОК счел это нарушением Олимпийской хартии. ОКР назвал санкции МОК контрпродуктивными и подал апелляцию в CAS, которая была отклонена в феврале 2024 года.
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